La Barcolana di Trieste: le frasi d'autore

Perché gli artisti, gli scrittori, gli sportivi di altre discipline, gli scienziati, i manager e i principi arrivano in Barcolana? Non è per il bagno di folla, credeteci. Eppure ogni anno c’è da fare l’appello per raccontare la Barcolana Vip. Arrivano a Trieste attratti da una città austera e bellissima, curiosi di essere testimonial e spettatori al tempo stesso di una manifestazione così particolare, pronti a raccontarsi e poi raccontare Barcolana. I personaggi più noti si mescolano assieme ai tanti spettatori, navigatori e marinai a comporre il variegato “popolo della Barcolana”. Una moltitudine nella quale tutti diventano protagonisti di una festa del mare unica