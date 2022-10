Barcolana a Trieste, al gazebo de Il Piccolo spazio per le foto ricordo e l’ascolto dei podcast

TRIESTE Il Piccolo scende in campo anche quest’anno con la Barcolana con una serie di iniziative che si inseriscono nell’ampio programma della kermesse. Da giovedì 6 ottobre apre i battenti il gazebo, all’interno del villaggio sulle Rive, che come tradizione ormai da anni consentirà a tutti di scattare una foto ricordo e di portarsi a casa una prima pagina personalizzata del quotidiano. Basterà portare una copia de Il Piccolo del giorno stesso. Una proposta simpatica, che ogni anno coinvolge triestini e turisti di passaggio, pronti a farsi immortalare insieme a parenti e amici, per ricevere in regalo la “prima pagina”.

Nasce il podcast “Le parole di Trieste”: ecco i dieci racconti d’autore che da lunedì puoi ascoltare sul sito del Piccolo 02 Ottobre 2022 barcolana

Lo stand sarà aperto tutto il giorno, dal 6 pomeriggio fino al 9 ottobre, giorno della regata. Nel gazebo a due passi da piazza Unità ci sarà anche la possibilità di ascoltare i podcast dedicati a “Le parole di Trieste” semplicemente inquadrando il QR code presente su un grande manifesto. “Le parole di Trieste” è una serie che dà voce a Bora, Caffè, Mule e altre parole identitarie protagoniste di altrettanti racconti d’autore, scritti per celebrare i centoquarant’anni del Piccolo. I podcast si potranno ascoltare gratuitamente sul sito del Piccolo e su OnePodcast, Spotify, Apple Podcast e Amazon Music.

Le varie puntate descrivono Trieste attraverso alcune sue caratteristiche, con le parole di scrittori triestini o che in città hanno studiato e vissuto, e che descrivo tratti peculiari del territorio. Sei podcast saranno presentati nel corso di incontri aperti al pubblico.

Giovedì alle 19.15 al Trieste Convention center spazio a “Bora” di Pino Roveredo e a “Porto” di Claudio Grisancich. Roveredo sarà intervistato dal direttore del Piccolo Roberta Giani e dalla coordinatrice di OnePodcast Anna Silvia Zippel.

Il 7 ottobre, alle 17.15, all’Antico Caffè San Marco si parlerà di “Caffè” e “Carso” di Veit Heinichen e Luigi Nacci mentre l’8 ottobre alle 11.30 al Salone degli Incanti al centro dell’incontro ci saranno “Bagni” e “Viz” di Marina Mander e Alberto Garlini.

Il Piccolo sarà presente anche al Barcolana Sea Summit. Verso gli Stati Generali della sostenibilità del Nord Adriatico e dell’Europa Centrale” che si terrà al Trieste Convention Center di Trieste: il 6 ottobre, alle 18.30, il direttore del quotidiano La Repubblica e del gruppo Gedi Maurizio Molinari dialogherà con il presidente di Stardust e della Triestina Simone Giacomini e con il direttore Roberta Giani.

Al centro del dialogo - dedicato al direttore de Il Piccolo Omar Monestier scomparso in agosto - il futuro del giornalismo, in relazione all’evoluzione tecnologica. L’evento si inserisce nel programma del “Sea Summit” previsto dal 7 al 7 ottobre, con la presenza complessivamente di oltre 70 i relatori che si confronteranno su “Sostenibilità e complessità” e su altri argomenti. Per partecipare è necessario registrarsi su www.barcolana.it, e sempre sul sito è pubblicato il calendario completo degli incontri.