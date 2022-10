Dai ritratti ai velisti di Borlenghi alla mostra sul Moro di Venezia: Barcolana con 170 eventi a Trieste

TRIESTE Dalle Rive può sembrare una sorta di gigantesco luna-park del mare che, come consuetudine, accende le luci una settimana prima della regata più grande del mondo. In realtà la Barcolana 54 libera dalle catene del Covid, è molto, ma molto di più di un parco di divertimenti. È cresciuta anno dopo anno diventando un efficace veicolo per divulgare la cultura del mare e la filosofia della sostenibilità ambientale. C’è un netto sapore di mare e di sale che si avverte anche a terra attraverso una settimana abbondante di incontri, convegni, mostre, concerti, presentazioni di libri e altre iniziative che finiscono per avviluppare tutta la città. Anni fa gli eventi a terra erano una specie di contorno, di corollario alla Grande Regata, ma ormai sono stati riempiti di così alti contenuti che sarebbe improprio definirli collaterali. Si può dire che sulla terraferma si è sviluppata un’altra Barcolana che naturalmente fa da apripista alla sfida della Coppa d’Autunno. Tutto questo avviene mentre sul palcoscenico liquido del golfo skipper e marinai provano nuove vele e nuove strategie, amalgamano gli equipaggi nel Trofeo Portopiccolo confidando in un meteo non tanto capriccioso. «Ma come fanno i marinai a riconoscere le stelle sempre uguali e sempre quelle dall’Equatore la Polo Nord...». Questa potrebbe essere la colonna sonora di quest’anno. E in banchina, ci sarà l’immancabile colore degli ultimi giorni di chi è venuto da lontano con famiglie e amici animati dallo spirito di chi va a una festa con la cambusa piena di bottiglie e prosciutti.

La Svbg presieduta dall’innovatore Mitja Gialuz, pur confermando una formula stracollaudata, si adopera per arricchirla ogni anno di nuovi motivi, di iniziative così importanti da avere una vita propria. Dal “C’ero anch’io” con lo storico fotografo Carlo Borlenghi che si impegna a fare un ritratto in bianco e nero a ogni velista che si presenti davanti alla sua macchina fotografica alla mostra sui Mori di Venezia, per anni uno degli elementi catalizzatori delle regata. Potremo ammirare cinque modelli. Storia e storie di marinai. Per seguire tutti gli eventi della Barcolana bisognerebbe prendersi una settimana di ferie e forse neanche non basta per respirare la sua tipica atmosfera, quel sapore di sale e di mare scippato a Gino Paoli.

Alla fine del lungo luna-park, domenica 9 ottobre c’è l’ottovolante sotto forma di quasi 2mila barche che si daranno battaglia nel golfo in condizioni meteo, dicevamo, ancora incerte. Alla fine della giostra la vera e unica Barcolana resta questa, nata come una sorta di sfida tra circoli nautici e diventata negli anni una regata di portata mondiale non solo per l’alto numero di barche, un caos organizzato, ben governato dalla Svbg e dalla Capitaneria con Fulvio (Molinari) e Sandro (Chersi) che vigilano dall’alto. In mare, in mezzo a quel traffico, c’è chi ancora avverte una fitta allo stomaco al classico colpo di cannone sia tra i lupi di mare sia tra i velisti della domenica. In condizioni di vento forte bisogna solo pregare e a chi ha poca fede non resta che toccare ferro. Non sono pochi a Trieste i proprietari di sontuose barche che neanche si sognano di fare la Barcolana per il timore di subire danni. Si fanno ospitare su altre imbarcazioni.

Al di là dei potenti maxi e dei skipper di fama, la Barcolana resta qualcosa di speciale perchè malgrado le numerosi tentazioni di rivisitare la formula, è rimasta fedele a se stessa, una regata democratica dove i barchini più piccoli possono allinearsi in partenza con i grandi scafi altamente tecnologici e con equipaggi da paura. Se fosse una gara automobilistica una 500 potrebbe partire a fianco di una Ferrari. È questo il bello. Buon vento a tutti.