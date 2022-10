Da “Fuori vento” alla Charity: vela benefica alla Barcolana di Trieste

TRIESTE Quest’anno Barcolana presented by Generali incrementa le iniziative dedicate al mondo del sociale, per garantire una visibilità maggiore alle principali associazioni del mondo della disabilità e coinvolgerle ancora di più nel calendario di eventi proposti.

Alla regata “Fuori Vento”, organizzata da molti anni il martedì da Società Velica di Barcola e Grignano, Società Triestina della Vela e Polisportiva Fuori C’entro, che porta in mare in particolare persone con disabilità mentale, si aggiunge la regata “Mitico Arpege”, che vedrà diversi equipaggi confrontarsi.

Torna anche la musica e l’entusiasmo della Calicanto onlus, che si occupa da tanti anni di sport integrato e che mette a disposizione la propria band in occasione delle premiazioni e delle attività collegate a “Barcolana di Notte”, la tradizionale regata della vigilia, dove ogni imbarcazione adotta un’associazione del territorio, esibendone un simbolo. Nell’edizione 2022 un tassello importante delle iniziative in campo benefico sarà anche la raccolta fondi a favore del terzo settore, realizzata per la prima volta in collaborazione con la piattaforma di crowdfunding “Rete del Dono”, che ospita il “Programma di Charity” dell’evento. Ogni onlus che ha aderito e può contare online su una propria pagina di raccolta fondi dedicata, dove può invitare i sostenitori a donare. Gli equipaggi potranno così associare alla propria impresa in regata a un’azione di solidarietà concreta.

Inoltre Barcolana terrà a battesimo il nuovo assetto della Fondazione Burlo Garofolo, nata con l’obiettivo di raccogliere fondi ed organizzare eventi, per reperire risorse utili a sostenere le cure dell’ospedale materno infantile di Trieste. E proprio in Barcolana sarà anche presentato il nuovo logo della Fondazione, realizzato dalla illustratrice triestina Nicoletta Costa.

Il calendario delle attività prevede tutte le iniziative il 4 ottobre, alle 10 le regate “Fuori Vento” e “Mitico Arpege” , alle 17 al Salone degli Incanti le premiazioni, e la festa con l’associazione Calicanto, e alle 18 la cerimonia di attribuzione delle associazioni alle imbarcazioni di “Barcolana di Notte” .