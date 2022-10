Barcolana Sea Chef: cuochi stellati a Portopiccolo

TRIESTE Ogni anno, nel faraonico cartellone di proposte per i giorni della Coppa d’autunno, spicca per glamour e richiamo un evento immancabile: Barcolana Sea chef presented by Prosecco Doc, un’iniziativa che unisce la passione per la vela con la cucina di alta gamma. Gli ingredienti sono ormai collaudati, una parata di chef stellati, una cornice suggestiva, scopo in parte benefico.

Collaudate anche le collaborazioni, dato che Barcolana chef dal punto di vista operativo nasce dall’amicizia tra i “nostri” Matteo Metullio e Davide De Pra (bistellati chef di Harry’s Piccolo), il friulano Emanuele Scarello (“Agli Amici” di Godia, anch’egli due stelle Michelin) e Franco Favaretto, il “re del baccalà” special guest di ogni edizione. In sala la professionalità nel servizio (sarà una cena a buffet) è garantita dalla collaborazione con i ragazzi dell’Istituto alberghiero Bonaldo Stringher.

La novità è l’ambientazione. Barcolana chef si svolgerà infatti martedì 4 ottobre a Portopiccolo e non in piazza Unità come nelle scorse edizioni. L’evento, infatti, è realizzato grazie al supporto di Prosecco DOC e BAT Italia ed è parte del calendario di Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo che vedrà quest’anno gli chef regatare a bordo degli scafi Maxi al mattino e preparare i loro piatti in vista della serata di gala. Gli abbinamenti saranno sorteggiati poco prima di partire per la regata. Protagonisti saranno quindi gli chef Matteo Metullio & Davide De Pra, Emanuele Scarello, Tomaž Kavčič (Pri Lojzetu a Zemono), Alessandro Gavagna (Al Cacciatore de La Subida), Andrea Canton (La Périmula di San Quirino), Iside de Cesare (La Parolina di Trevinano), Graziano Prest (Tivoli a Cortina), Peter Brunel (ad Arco, Trento), con ospite Franco Favaretto. Biglietti in vendita sul sito www.barcolana.it (una trentina i posti ancora a disposizione), e parte del ricavato andrà in beneficenza.

«Barcolana Sea Chef è uno degli eventi più amati dal nostro pubblico – commenta il presidente Svbg Mitja Gialuz - che assume una nuova veste grazie alla partnership con Portopiccolo: abbiamo ben dieci stelle Michelin presenti e chef che tutti noi amiamo molto. Grazie a Metullio e Scarello, il cui entusiasmo contagia i colleghi».