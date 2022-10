Barcolana e libri: un viaggio nel mare della letteratura

TRIESTE Un viaggio nel grande mare della letteratura attraverso le voci di dieci autori, sei scrittrici e quattro scrittori che, nel corso dell’anno, si sono distinti per l’originalità delle loro narrazioni. Ritorna per la sua quarta edizione “Barcolana. Un mare di racconti”, il festival letterario realizzato con il contributo di Fondazione CrTrieste e diretto dal giornalista e scrittore Alessandro Mezzena Lona, che farà da corollario alla regata velica più affollata d’Europa. A ospitarlo quest’anno sarà il Salone degli Incanti, dove da giovedì a sabato saranno proposti tre incontri al giorno con gli autori.

«Il festival sarà anche quest’anno dedicato alla letteratura di viaggio, intesa nel senso più ampio possibile: fiction che però aiuta a ragionare su problematiche che fanno parte della nostra vita quotidiana, dalle migrazioni alla questione femminile - spiega Mezzena Lona -. Ho cercato di costruire un cartellone insolito, per invogliare i lettori a scoprire autori di talento». Si partirà giovedì alle 16.30 con due protagonisti: Francesco Musolino, autore di “Mare mosso” (edizioni E/O), e Lorenza Stroppa, autrice di “Cosa mi dice il mare” (edizioni Bottega errante). Candidati al premio Carlo Marincovich, i due autori presenteranno opere tra loro differenti: un noir dal ritmo molto sostenuto per Musolino, e un romanzo di sentimenti per Stroppa.

Alle 17.30 sarà la volta di Annarita Briganti, giornalista e scrittrice già autrice di importanti biografie al femminile, che presenterà “Gae Aulenti” (Cairo editore), biografia della celeberrima architetta di origine friulana; alle 18.30 chiuderà la giornata Carmine Abate, scrittore e insegnante italiano di etnia arbëreshe, con “Il cercatore di luce” (Mondadori), già vincitore del Premio della Montagna Cortina d'Ampezzo. Venerdì alle 16.30 Antonella Sbuelz, scrittrice udinese che con “Questa notte non torno” (Feltrinelli) ha vinto la prima edizione del premio Campiello junior. Seguirà, alle 17.30, Anilda Ibrahimi, scrittrice albanese d’origine e romana d’adozione, che presenterà il romanzo “Volevo essere Madame Bovary” (Einaudi), una storia di emancipazione femminile.

Alle 18.30 l’ospite clou del festival, Mauro Pagani: il polistrumentista, compositore e produttore, una delle anime della Pfm, porterà a Trieste, in dialogo con il giornalista Carlo Muscatello, la sua autobiografia “Nove vite dieci blues” (Bompiani). Sabato toccherà a Barbara Cagni, con il suo romanzo di debutto per Fazi editore “Per sempre, altrove” (16.30), Alessandra Sarchi, con la raccolta di racconti “Via da qui”, edita da Minimum fax (17.30), e Drago Jancar, grande scrittore sloveno, con “E l’amore ha bisogno di riposo” di La Nave di Teseo (18.30). —