La Barcolana di Trieste negli scatti d'autore

Contenere tutte le immagini della Barcolana in una sola galleria è un’impresa praticamente impossibile. Eppure alcune foto hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo dei triestini e degli amanti di questa manifestazione. Abbiamo scelto tre grandi professionisti. Il primo è Carlo Borlenghi, uno dei più noti fotografi di vela al mondo. È sua l’indimenticabile foto realizzata all’interno della lampada del Faro della Vittoria, così come l’immagine inedita delle vele ritratte dietro al castello di Miramare. Poi c’è lo sguardo amico del fotoreporter Massimo Sestini con le sue quattro immagini riconoscibili per quella tecnica “al contrario” che è un unicum. E infine una selezione delle migliaia di scatti di Franco Pace. Dalla sua macchina fotografica sono nate alcune tra le foto più iconiche della storia della Barcolana