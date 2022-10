“Le parole di Trieste” diventano un podcast: ascolta la serie sul sito del Piccolo. Ecco le copertine delle 10 puntate

«Io, tedesco, non capivo cosa ordinare al bar. Il cameriere mi chiese: “Italiano o triestino?”. Così contai i 5.184 modi di ordinare un caffè a Trieste». Veit Heinichen rivela il suo rapporto con il “nero”, che spesso nero solo non è. Un prodotto che vive di lingua propria in virtù degli antichi commerci. Disegno di Lisa Deiuri

3 di 11