L’Amerigo Vespucci tornerà a Trieste per la 54ª Barcolana

TRIESTE. Gli alberi della nave più bella della Marina militare italiana, ma non solo, torneranno molto presto a svettare nel golfo di Trieste.

L’Amerigo Vespucci sarà presente in città in occasione della Barcolana, il 9 ottobre prossimo, in una tappa non lunghissima ma che come sempre consentirà a molti di scoprire la magia dello spettacolare veliero. In passato la Vespucci aveva anche avuto l’onore di partecipare alla Barcolana quando nel 2018 venne iscritta con il mascone 2. 680.

All’epoca era presente in città in occasione del 50esimo anniversario della regata più partecipata del mondo che proprio quell’anno certificò il record assoluto di partecipanti. La nave scuola ritornò anche l’anno successivo, però senza partecipare.

«Per Barcolana presented by Generali – spiega Mitja Gialuz, presidente della Società velica di Barcola e Grignano – è sempre un grande onore e una gioia avere la Amerigo Vespucci a Trieste durante la regata. Siamo pronti all’ondata di affetto ed entusiasmo che questa partecipazione scatenerà nel pubblico e nei regatanti che ormeggeranno le proprie imbarcazioni a pochi metri dalla nave scuola più amata del mondo. La Vespucci partecipa alla nostra regata nel pieno spirito del nostro evento, quello di condividere la passione per il mare e per la vela».

Dal 17 settembre del 2021 al comando nella nave scuola c’è il capitano di vascello Massimiliano Siragusa, classe 1973, originario di Rapallo, ma residente a Padova.

La Vespucci arriverà in città sabato 8 ottobre e ripartirà il giorno dopo. Un programma di eventi, visite e iniziative dedicate al pubblico è stato già predisposto, anche segli orari precisi saranno definiti nei giorni precedenti all’arrivo. L’unica conferma è che sabato ci sarà la possibilità di salire a bordo.

La nave scuola salperà domenica dopo la partenza della Barcolana e farà rotta verso Rimini dove è attesa l’11 ottobre.

A bordo, per il trasferimento, ci saranno 30 giovani appartenenti alle associazioni nautiche collegate alla Marina militare italiana.

“Non chi comincia ma quel che persevera”. Questo il motto della nave che può imbarcare fino a 400 marinai tra i quali, durante la Campagna di Istruzione, anche un centinaio di allievi e il personale di supporto dell’Accademia Navale.

La nave scuola viene usata per formare i futuri marinai vista la complessità delle manovre che ancora oggi vengono eseguite interamente a mano e in base agli ordini che arrivano tramite il fischio del nostromo. La Vespucci misura 101 metri con un albero maestro di 54 metri e altri due alberi da 50 e 43 metri che consentono di issare 2.635 metri quadrati di vele

Quella in città sarà una visita di piacere. La nave, infatti, partirà da Venezia il 7 ottobre con a bordo sei giovani abbonati Rai tra i 18 e i 21 anni o figli di abbonati tra i 15 e i 21 anni vincitori del concorso indetto da Rai Canone e Beni Artistici. I sei giovani navigheranno a bordo del veliero della Marina militare fino a Trieste e gli abbonati vincitori del concorso seguiranno a Trieste gli eventi legati alla Barcolana, inclusa la regata, al via domenica 9 ottobre alle 10.30.