Adunata degli Alpini, le penne nere invadono anche Trieste

TRIESTE Non solo Udine. Le “penne nere” hanno invaso in questi giorni anche Trieste, in occasione della 94.ma adunata degli alpini che avrà il suo epilogo domenica.

Tanti i gruppi, più o meno numerosi, che hanno scelto di fermarsi soprattutto nel centro cittadino, a passeggio in piazza Unità d'Italia e dintorni o seduti tra bar e ristoranti.

Qualcuno ha scelto anche di pernottare a Trieste, prima di raggiungere Udine.

Adunata a Udine, la festa degli Alpini "contagia" anche Trieste

Oggi in particolare sono tanti gli inconfondibili cappelli che si vedono un po' ovunque, mescolati ai turisti e ai croceristi presenti nel fine settimana.