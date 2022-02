Immunità di gregge, ancora non ci siamo

A due anni dall'inizio della pandemia la tanto ambita ed agognata immunità di gregge (herd immunity) non è stata ancora raggiunta. Cosa si intende esattamente con immunità di gregge? Perché è difficile da raggiungere? Potremo mai raggiungerla?

L'incendio nella foresta

Per comprendere il concetto di immunità di gregge possiamo usare un parallelismo: immaginate che l'infezione virale sia un incendio che divampa in una foresta. Se la foresta viene regolarmente pulita e il materiale infiammabile rimosso allora il fuoco avrà vita breve. Al contrario, se la foresta è piena di materiale infiammabile il fuoco può espandersi velocemente e con facilità. Possiamo immaginare che il virus si comporti in maniera simile al fuoco, espandendosi dove trova terreno fertile, cioè materiale da bruciare. In questo parallelismo il terreno fertile ricco di combustibile è rappresentato dai soggetti non immunizzati, suscettibili dal punto di vista immunitario. Diversamente, in un contesto abitato soltanto da soggetti immunizzati (guariti o vaccinati), il virus non potrà circolare liberamente perché non troverà materiale da bruciare, cioè soggetti suscettibili all'infezione.

Cosa non ha funzionato?

Prendiamo un esempio noto a tutti: l'Italia. In Italia ormai la maggior parte della popolazione è vaccinata con 3 dosi di vaccino e moltissimi italiani hanno contratto il virus in passato e ne sono guariti. Nonostante queste percentuali altissime di protezione la variante Omicron ha infettato milioni di persone nelle scorse settimane e continuerà a farlo (sempre con minore intensità) nelle prossime. Possiamo quindi dedurre che non abbiamo raggiunto l'immunita di gregge. Come mai?

Principalmente, per due motivi: varianti immuno-evasive e decadenza degli anticorpi (waning anticorpale). Abbiamo imparato che il Sars-CoV2, essendo un virus a RNA, muta moltissimo e che queste mutazioni casuali possono fornire dei vantaggi al virus. Ad esempio, la variante Omicron è caratterizzata dal più alto numero (fino ad ora) di mutazioni sulla proteina Spike. La Spike è quella proteina che il virus utilizza per entrare nelle nostre cellule ed iniziare l'infezione che poi da luogo alla Covid19.

Numerose mutazioni sulla proteina Spike possono "distrarre e confondere" i nostri anticorpi neutralizzanti, deputati appunto alla neutralizzazione del virus. Immaginiamo il virus come un invasore e immaginiamo che il nostro esercito, il sistema immunitario, si sia addestrato osservando un identikit fornito dal vaccino. Ora immaginate che lo stesso invasore si mimetizzi e usi dei travestimenti, questo renderà il nostro esercito meno reattivo e pronto all'attacco. Le varianti di Sars-CoV2 riescono in questo modo ad evadere parzialmente la risposta immunitaria, rendendo difficile raggiungere l'immunità di gregge.

Il secondo elemento che ci ha impedito di raggiungere l'immunità di gregge riguarda i nostri anticorpi. Il vaccino e l'infezione da Sars-CoV2 alzano moltissimo il livello di anticorpi neutralizzanti nel nostro sangue rendendoci immuni da una seconda infezione (almeno per qualche settimana).

Purtroppo con il passare delle settimane il livello di anticorpi neutralizzanti decresce (waning anticorpale), rendendoci sempre più suscettibili alla reinfezione. Fortunatamente il nostro sistema immunitario non è costituito solo da anticorpi neutralizzanti infatti, anche a distanza di mesi dalla vaccinazione, continuiamo ad essere protetti da malattia grave e morte grazie ad altri elementi del sistema immunitario, come le cellule B memoria e i linfociti T.

Quindi non raggiungeremo mai l'immunità di gregge?

Abbiamo capito che il raggiungimento dell'immunità di gregge non è questione di tempo o di numero di vaccinati o guariti ma è una questione più complessa. I coronavirus sono noti per la loro abilità di reinfezione e per l'alto tasso di mutazioni quindi per combatterli abbiamo bisogno di strumenti diversi.

I vaccini attuali usati fino ad oggi sono stati eccellenti nel proteggerci da malattia grave, ospedalizzazione e morte ma per ottenere l'immunità di gregge abbiamo bisogno di vaccini diversi.

Affinché si possa raggiungere l'immunità di gregge i nuovi vaccini devono avere almeno due caratteristiche: devono essere in grado di offrire protezione nei confronti di tutte le varianti (presenti e future); e

devono fornire l'immunità sterilizzante, cioè proteggere dall'infezione e, di conseguenza, impedire la trasmissione del virus.

Attualmente sono in studio entrambi i tipi di vaccini citati: il vaccino pan-coronavirus e il vaccino spray. Non dimentichiamoci che l'immunità di gregge a livello globale sarà raggiunta soltanto quando in tutto il mondo sarà raggiunto lo stesso livello di vaccinazione. Diversamente, esisteranno sempre aree nelle quali il virus circolerà indisturbato creando varianti.

Take Home Messages:

1) L'immunità di gregge si ottiene quando si raggiunge un numero sufficientemente alto di soggetti vaccinati o guariti, che impedisce la circolazione di un patogeno

2) Attualmente con Sars-CoV2 non abbiamo ancora raggiunto l'immunità di gregge

3) Varianti immuno-evasive e waning anticorpale impediscono il raggiungimento dell'immunità di gregge

4) I vaccini pan-coronavirus e i vaccini spray potrebbero permetterci di raggiungere l'immunità di gregge a patto che siano distribuiti ovunque

