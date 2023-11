Il Trieste Airport cerca personale: tutti i dettagli finora disponibili

TRIESTE La crescita prevista con il piano di sviluppo intrapreso da Trieste Airport richiede da subito nuovo personale: da addetti all'assistenza aeromobili e passeggeri, fino a manutentori, personale in amministrazione e security (GPG - Guardia Particolare Giurata).

Saranno selezionati dal Polo Permanent dell’agenzia per il lavoro ADHR Group del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la filiale di Monfalcone.

Le candidature per le posizioni vacanti potranno essere inviate alla email triesteairport@adhr.it, oppure collegandosi al seguente link: - https://www.adhr.it/campagna-trieste-airport?utm_source=stampa&utm_medium=cliente&utm_campaign=triesteairport.

Nel dà notizia il Trieste Airport tramite un comunicato:

«Il piano di sviluppo “collegamenti e infrastrutture” intrapreso da Trieste Airport – recita la nota – vedrà nei prossimi anni un significativo aumento delle destinazioni e della connettività di un territorio regionale transfrontaliero di riferimento per i trasporti nel nord est dell’Italia».

Il Trieste Airport e la crescita turistica del Fvg

«Stiamo portando avanti in stretta sinergia con Regione e l’agenzia del turismo un piano di sviluppo cruciale per lo sviluppo economico-turistico e sociale del territorio regionale», l’amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo: «Un progetto che ci consente di attuare programmazioni condivise e di impiegare le risorse in modo mirato. L’obiettivo è di andare anche oltre il bacino di utenza regionale per aumentare il turismo da mercati non di prossimità».

Il 2023 si chiuderà con un + 35% di traffico passeggeri rispetto al 2022 e + 20% rispetto al 2019 superando quindi il dato di traffico pre pandemia, il 2023 sarà il migliore di sempre dal punto di vista della movimentazione aerea e del traffico passeggeri.

«La stagione estiva 2023 ha rappresentato il periodo di svolta per la crescita e lo sviluppo di Trieste Airport con l’aumento di offerta delle destinazioni, delle frequenze settimanali e l’incremento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019», ha aggiunto l’AD Marco Consalvo: «i nuovi collegamenti introdotti nello scorso periodo estivo sono stati in gran parte confermati anche per l’attuale stagione invernale, l’azienda è ora al lavoro per finalizzare l’estate 2024 (a partire da fine marzo 2024) che prevede un significativo aumento del numero dei voli in partenza da Trieste Airport.

Trasformazione green dell’aeroporto Fvg

L’aeroporto regionale sta per completare inoltre un’importante trasformazione green, grazie a un impianto fotovoltaico da 3,5 MW di potenza installata con storage di energia che coprirà più del 50% del proprio fabbisogno energetico, ed ha attivato nuovi servizi di interesse ad una sempre più ampia tipologia di utenti del polo intermodale dello scalo regionale collegato in modo diretto alla fermata ferroviaria Trieste Airport sulla linea Trieste - Venezia/Trieste - Udine.

L’aeroporto Friuli Venezia Giulia, inoltre, ha sempre maggior attenzione al territorio, anche in termini di coinvolgimento dei giovani nel proprio mondo. «Da qui la forte volontà di interfacciarsi con gli istituti scolastici del territorio per concretizzare una collaborazione che veda gli studenti protagonisti di un progetto di formazione e tirocinio operativo», ha argomentato infine Roberta Paulin, Team Manager ADHR Group: “Sono stati coinvolti ad oggi alcuni Istituti Superiori in provincia di Gorizia: per diversi studenti si presenterà l’opportunità di formazione all’interno dell’aeroporto stesso, con approfondimento di tematiche quali lo scenario aeroportuale, le attività di check in e di supporto passeggeri ai Terminal, fino all’assistenza agli aeromobili, oltre che aspetti legati alla sicurezza e agli imbarchi. Il progetto prevederà per i ragazzi anche la possibilità di esercitarsi praticamente grazie a stage operativi presso l’aeroporto».