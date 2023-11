Al via la stagione invernale in Fvg, a Sella Nevea apertura anticipata al 2 dicembre

Nuovi servizi e investimenti, tariffe skipass vantaggiose per i giovani, e apertura anticipata degli impianti in alcuni poli sciistici. Sono alcune caratteristiche della stagione invernale 2023/2024 presentata a Trieste dal governatore Massimiliano Fedriga e dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

"Abbiamo deciso di puntare su un miglioramento dell'offerta che continuerà anche nei prossimi anni - ha spiegato Fedriga - a questo si abbina una campagna molto aggressiva sui prezzi, soprattutto in un momento in cui l'aumento dell'inflazione ha colpito le nostre famiglie". Sono quindi stati ricordati i dati positivi della stagione invernale passata, con oltre 15,5 milioni di euro di incasso, e il +42% di ticket fatto segnare dagli impianti in estate.

"Significa - ha sottolineato Bini - che le politiche di attrattività della nostra Regione hanno funzionato. I numeri sono forti".

L'assessore si è quindi focalizzato sulle tariffe e le agevolazioni messe in campo nelle varie località del Friuli Venezia Giulia per la stagione invernale alle porte: skipass gratuiti per i bambini nati dal 2017 al 2021, nuova tariffa per gli under 20, a 10 euro al giorno, e il prezzo dello skipass giornaliero fissato a 44 euro (in aumento rispetto allo scorso anno, ndr).

Previsti sconti su diversi servizi come un -30% sulla Cartaneve famiglia. Finora la vendita degli skipass, aperta solo a tesserati Fisi e maestri di sci, ha segnato già 450 biglietti stagionali venduti per un incasso di 90mila euro.

L'acquisto per il pubblico è previsto dal 22 novembre. Citati anche gli investimenti fatti negli ultimi cinque anni, 23,8 milioni tra piste e impianti. Secondo il calendario, Sella Nevea anticiperà l'apertura nella parte alta al 2 dicembre, il resto dei poli inizierà l'attività l'8 dicembre. Tra le novità, saranno potenziate ovunque le casse automatiche e le webcam. La montagna del Fvg ospiterà inoltre diversi eventi sportivi, campionati italiani, europei e mondiali di varie discipline nei primi mesi del 2024.