Trieste Airport: rivoluzione delle tariffe su mille stalli dei parcheggi al polo intermodale

Regione FVG e Aeroporto comunicano importanti novità per il sistema parcheggi a supporto dei servizi di trasporto pubblico via treno e bus.

Dal 23 ottobre sarà possibile utilizzare i 1.000 stalli dei parcheggi P8 e P9 a titolo gratuito per 30 minuti di sosta e al costo di un solo euro entro le 12 ore di sosta nel P8. Questa drastica riduzione del costo dei parcheggi ha l’obiettivo di stimolare l’uso dei servizi di trasporto pubblico presenti nel polo intermodale dell’aeroporto ed è rivolto a diverse tipologie di utenti, dai pendolari, agli accompagnatori, ai turisti che utilizzano l’auto ma vogliono raggiungere i centri urbani regionali con i mezzi pubblici.

Con questa nuova politica tariffaria gli utenti del trasporto pubblico regionale avranno la possibilità di utilizzare un’area di parcheggio con un elevato numero di stalli e adeguati standard di sicurezza per le persone e per le autovetture.

Regione e Aeroporto stanno ricercando le migliori soluzioni di sviluppo del polo intermodale dello scalo attraverso azioni mirate e integrate in un unico sistema di mobilità regionale per garantire alle diverse tipologie di utenti:

Il miglioramento dell’offerta ai pendolari e agli utenti occasionali residenti nell’intorno dall’aeroporto;

Il miglioramento dell’offerta ai turisti e agli utenti per lo scambio auto privata/trasporto pubblico locale;

la riduzione dell’uso dell’auto a favore del treno e del bus;

la riduzione drastica dell’emissioni in atmosfera;

la riduzione dei rischi di incidenti stradali;

la riduzione significativa dei costi di mobilità per i singoli utenti.

Trieste Airport è sempre più un modello di riferimento nazionale nei servizi multi-modali delle reti di trasporto a cui nel prossimo futuro tenderanno gli obiettivi e le strategie di sviluppo degli aeroporti, delle aziende di trasporto pubblico e privato e dei regolatori del trasporto pubblico locale.

Il progetto di sviluppo dell’inter-modalità del Trieste Airport avrà una fase di sperimentazione in cui potranno essere definite modifiche e aggiornamenti, nell’ottica di un costante miglioramento del funzionamento del Centro Intermodale di Mobilità Regionale e in direzione di proporre, alle diverse tipologie di utenti, le più efficaci soluzioni di trasporto.

L’Assessore alle infrastrutture e territorio di Regione FVG l’ingegnere Cristina Amirante “per la nostra Regione, tenuto conto della posizione baricentrica dell'aeroporto, è strategico proporre una soluzione di intermodalità spinta a servizio non solo dei turisti ma soprattutto per gli spostamenti sistematici riducendo l'uso dell'auto privata. Un impegno che grazie alla sinergia con Trieste Airport e degli uffici della Direzione infrastrutture e territorio, che ringrazio, la Regione ha potuto portare avanti e realizzare. Valuteremo dopo un primo periodo i risultati per integrare e migliorare ulteriormente l'offerta”.

L’Amministratore delegato dell’aeroporto regionale l’ingegnere Marco Consalvo evidenzia che “lo sviluppo dell’aeroporto, in termini di numero di collegamenti e frequenze dei voli, genererà sempre più domanda di mobilità pubblica e dovremo diversificare l’offerta in considerazione delle esigenze delle diverse categorie di utenti. Oltre all’utenza del trasporto aereo, al polo intermodale saranno, quindi, offerti servizi vantaggiosi anche all’utenza che si sposta in auto per prendere il treno o accedere ai sevizi bus”.

I servizi di trasporto pubblico locale (orari e frequenze) presenti al polo intermodale Trieste Airport sono consultabili sui siti:

www.trenitalia.it

www.tplfvg.it

www.aptgorizia.it