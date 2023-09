Dalle ciclovie allo sci: nella guida di Repubblica le mille occasioni di sport e vacanze attive in Friuli Venezia Giulia

Uno scenario unico. Che in un paio di ore appena ti consente di lasciare la costa triestina o le dune sabbiose di Grado e Lignano e immergersi in un ambiente totalmente montano. La nostra regione è questo e altro, e la nuova Guida di Repubblica “Friuli Venezia Giulia Sport e vacanze outdoor” ne è efficace testimone. Consente infatti di esplorare il mondo dell’avventura e sport da praticare in uno scenario naturale unico tra laghi, mari, montagne, grotte, picchi da dove spiccare il volo e molto di più.

Si comincia dagli itinerari a piedi: sulle cime dei monti o nel fondovalle, lungo i torrenti, attorno a un lago o sul costone carsico, con vista mare o tra le vigne. Sono migliaia i percorsi, dai più lunghi e complessi ai più semplici e brevi, tra cui si può scegliere per praticare il trekking in regione. Grazie alla grande varietà di paesaggi che lo contraddistingue il Fvg è un vero e proprio paradiso per chi ama camminare. Dalla Val Resia ai laghi del Fusine, dell’altopiano del Montasio al monte Lussari. E poi si passa alla bicicletta attraverso borghi, vigneti e avventure ardite, magari sulla ciclovia dell’Alpe Adria, premiata come miglior percorso dell’anno, che tutta Europa ci invidia.

E ancora: si va a cavallo, tra Alpi, lagune e pianure, uno spettacolo vissuto al galoppo. E si può pure librarsi in volo manovrando un deltaplano, lanciandosi da Monte Cuar e dal Brancot che si trovano intorno al Lago dei Tre Comuni. Ma l’offerta non si esaurisce qui. Ci sono il sup, il kayak, la vela o il windsurf dal mare ai laghi e ai torrenti impervi. Ma anche lo snorkeling e la pesca, il canyoning e il rafting.

Non è finita. A conferma di una regione tra le più sportive d’Italia, non si possono ignorare i cento chilometri sulle bianche piste da sci in montagna da Tarvisio a Sappada, oltre a fat bike e ciaspolate sulla neve. Ma anche la speleologia e l’orienteering aiutati dalle bussole. E le arrampicate o l’ice climbing sulle pareti di ghiaccio. E infine il golf e i grandi eventi sportivi, dalla Barcolana di Trieste alla Corsa della Bora. Tutto naturalmente arricchito, come sempre, dagli indirizzi utili, dai ristoranti da non perdere, dagli hotel e dalle dimore di charme indimenticabili e dalle botteghe del gusto dei sapori della tradizione.

Guidati anche in itinerari personalizzati da personaggi del calibro del mito Dino Zoff («Eravamo una decina i friulani della Serie A negli anni ’70, e due o tre di questi giocavano in nazionale o comunque erano da nazionale»), del telecronista Bruno Pizzul («Il Fvg in rapporto al numero di abitanti è la regione che offre il maggior numero di atleti che poi rappresentano l’Italia a queste grandi manifestazioni»), della campionessa di scherma Maria Navarria, del campione di canoa Daniele Molmenti e della campionessa di Biathlon Lisa Vittozzi.

Ed in ultimo un viaggio tra i vini e i distillati del Fvg famosi nel mondo. «Il Friuli Venezia Giulia - scrive il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa - è la patria di quelle che adesso sono state consacrate come vacanze attive, vacanze en plein air dove si fa sport e ci si diverte, si sta bene e si recuperano energie, si gustano cibi strepitosi e si dorme in mirabili dimore di charme, si fa in sostanza quella che tutti definiscono vacanza intelligente».