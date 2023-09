Il Friuli Venezia Giulia blinda il finanziamento da quasi 2,2 miliardi per sei progetti chiave: ecco quali

I 16 miliardi di euro di cui il governo Meloni ha chiesto il definanziamento a Bruxelles non impattano per ora sul Pnrr del Friuli Venezia Giulia. La cabina di regia regionale riunitasi ieri conferma che il valore del piano resta al momento di 2, 2 miliardi di euro e la giunta Fedriga parla di «ottimo livello di realizzazione» dei progetti dei Comuni, oggetto del confronto l’Anci e la cabina di regia costituita dalla Regione.

Nel corso dell’incontro si è ribadito che le assegnazioni a valere sul Pnrr e sul Fondo nuove competenze ammontano in Fvg a quasi 2 miliardi e 179 milioni: 589 per la Regione, più di 640 per i Comuni, 41 per gli Enti di decentramento e 927 per tutti gli altri enti. L’assessore alle Finanze Barbara Zilli sottolinea rispetto ai 589 milioni di sua competenza che «gli impegni già previsti solo sul bilancio regionale hanno già raggiunto il 74% del valore complessivo dei progetti». Per l’esponente della giunta, «come attestato dagli uffici nazionali che si occupano del Pnrr, il Friuli Venezia Giulia continua a essere una delle Regioni più virtuose nel rispetto delle tempistiche. Sono buone anche le prime performance registrate dai Comuni, come attestato da un sondaggio in fase di realizzazione da parte di Anci Fvg. Tutti gli attori in campo stanno dando il massimo».

Le missioni del Pnrr sono 6. In Friuli Venezia Giulia la missione 1 per digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo pesa in totale 197, 6 milioni, mentre ne vale 605 la seconda missione incentrata su rivoluzione verde e transizione ecologica ed è qui che bisognerà seguire l’iter dei fondi per l’idrogeno nei settori “hard to abate” di cui il governo Meloni ha previsto una riduzione che potrebbe pesare sulla Valle dell’idrogeno transfrontaliera. Alla missione 3 vanno 564 milioni per le infrastrutture, la missione 4 incassa 369, 5 per istruzione e ricerca, la missione 5 della coesione sociale conta quasi 195 milioni e infine la missione 6 della salute conta 247, 6 milioni.

«Quello odierno – commenta Zilli – è stato un momento di approfondimento importante e siamo decisamente soddisfatti dello stato dell’arte. Alcune difficoltà sono legate soprattutto all’utilizzo del sistema Regis per la messa in rete dei dati a livello nazionale, ma questo non ha rallentato in nessun modo i nostri piani». Soddisfazione è stata espressa dall’assessore per il funzionamento della cabina di regia, espressamente dedicata a oliare gli ingranaggi dell’applicazione del Pnrr da parte dei Comuni: «Un unicum a livello italiano – dice l’assessore – che ci permette di monitorare al meglio lo stato di avanzamento dei progetti, che segnano un ottimo livello di realizzazione. Insieme stiamo valutando anche le criticità da sottoporre al governo per le eventuali modifiche finanziarie e di semplificazione burocratica».