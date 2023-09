Si apre la corsa per la segreteria regionale del Pd, Russo boccia l’ipotesi di duello Conti-Lenarduzzi: «No a lotte fratricide»

Al via la raccolta delle candidature per la segreteria del Friuli Venezia Giulia. La leader triestina: «Sono in campo». Pronto anche il sindaco di Ruda

marco ballico