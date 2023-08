Lunedì 28 agosto allerta meteo gialla su tutto il Friuli Venezia Giulia: previsti forti temporali

TRIESTE Come da previsioni il grande caldo sta per allentare la presa anche dalla nostra regione, lasciando il posto a forti temporali e temperature in picchiata.

La Protezione civile regionale ha infatti diramato una allerta meteo gialla per tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per l’intera giornata di lunedì 28 agosto, quando una depressione determinerà l’afflusso in quota di aria fresca e umida da sud portando instabilità diffusa, temporali e criticità idrogeologiche.

Durante tutto il corso della giornata, a più riprese, saranno probabili rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno essere forti. Le piogge saranno in genere intense, localmente anche molto intense. Al mattino sulla costa soffierà Scirocco moderato con raffiche anche sostenute. Temperature in calo con minime che verranno raggiunte la sera.

Per quanto riguarda il resto della settimana, l’Osmer prevede per martedì 29 cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse e intermittenti e possibili temporali, specie su pianura e costa. Nel pomeriggio variabilità con possibili schiarite.

Mercoledì 30 la previsione ancora incerta. Il cielo sarà in prevalenza nuvoloso. Nel pomeriggio sono possibili piogge sparse da deboli a moderate e qualche temporale sulla costa. Soffierà Bora moderata sul Carso.