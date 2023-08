Esodo estivo, weekend da bollino nero in A4: previsti rallentamenti e code

TRIESTE È il fine settimana del grande esodo lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico: due le giornate da bollino rosso, oggi, venerdì 4, e domenica 6 agosto, e una da bollino nero: sabato 5. In queste giornate ai turisti in partenza per le località di villeggiatura si sommano anche i lavoratori del Nord Est Europa che passeranno il confine italiano diretti verso i Paesi d'origine, oltre ai mezzi commerciali di rientro dal Nord Italia.

Cosi' già nella giornata di oggi - nonostante la pioggia intensa di queste ore - lungo la A4 in direzione Trieste saranno possibili rallentamenti e code presso gli svincoli verso le località balneari e, in uscita, alla barriera di Trieste Lisert.

Traffico intenso è previsto anche sulla A57 Tangenziale di Mestre in direzione Trieste con possibili rallentamenti e code sul tratto Terraglio-bivio A57/A27 e nella mattinata in direzione Padova-Milano nello stesso tratto.

Per domani, sabato 5, il traffico da intenso diventerà critico sulla A4 in direzione Trieste: previsti su tutta la rete di Autostrade Alto Adriatico circa 200 mila transiti. Di questi, si prevede circa 23 mila passaggi in uscita e 20 mila in entrata al Lisert, 18 mila in uscita al bivio di Villesse (la A34 si sta affermando sempre più come valida alternativa alla A4 per chi è diretto verso le coste slovene e croate) 19 mila in uscita al casello di Latisana e più di 13 mila in uscita alla barriera di Cordignano.

Domenica 6 sono previsti circa 170 mila transiti. Rallentamenti e code potrebbero verificarsi in direzione Trieste all'altezza dei caselli balneari, alla mattina, e al Lisert per tutta la giornata. Per il rientro dei turisti in mattinata possibili incolonnamenti in ingresso al casello di Latisana e al Lisert. Per quanto riguarda il cantiere della terza corsia l'apertura dei 5 chilometri ha finora sortito benefici alla fluidita' del traffico nel tratto tra Alvisopoli e Portogruaro. I lavori non si fermano con l'obiettivo di terminare l'intero cantiere (restano 3 chilometri e 500 metri) entro il periodo autunnale