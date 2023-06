Porto di Trieste, la Regione approva il progetto di collegamento tra Campo Marzio e Molo VII

TRIESTE «La galleria Stazione Campo Marzio-Molo VII è un infrastruttura fondamentale per garantire un ulteriore aumento delle performance del Porto di Trieste sulla movimentazione delle merci tramite ferrovia».

Così l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante a margine della riunione di giunta di oggi, giovedì 16 giugno, che ha visto l'approvazione, su proposta della stessa Amirante, del parere favorevole al Progetto definitivo del collegamento diretto della stazione ferroviaria di Trieste Campo Marzio e il Molo VII del Porto di Trieste.

Il progetto prevede la realizzazione di una galleria artificiale a singolo binario (estensione di 70 metri, con dimensioni interne di 4,85 m per 6,55 m) e la demolizione di un ponte in disuso che sovrappassa la ferrovia esistente in corrispondenza dell'imbocco di quella che sarà la futura galleria.

Il progetto, come ha ricordato l'assessore, è compreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e - nella prosecuzione dell'iter - sarà oggetto di un'intesa da raggiungere con lo Stato.