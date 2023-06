Fvg, si amplia la collaborazione transfrontaliera con l’Austria

TRIESTE «Oggi l'operatività del Gect Euregio senza confini nell'ambito del programma Interreg Italia-Austria 2021-27 si amplia e si rafforza attraverso la formalizzazione della cooperazione con i gruppi di azione locale aderenti alle strategie HEurOpen e DolomitiLive. Si tratta del primo accordo di questo tipo in Ue e apre ulteriori possibilità, perché il Gect supporterà il territorio nell'ideazione di progetti di sviluppo transfrontalieri».

Lo ha affermato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, che oggi a Hermagor (Austria) ha siglato l'accordo di cooperazione tra il Gect e i Gal assieme al presidente del Land Carinzia, Peter Kaiser, all'assessore della Regione Veneto Francesco Calzavara e ai presidenti dei gruppi di azione locale Michele Mizzaro (Gal Euroleader), Mauro Moroldo (Gal Openleader), Johann Windbichler (Gal Hermagor), Mauro Soppelsa (Gal Alto Bellunese), Alberto Peterle (Gal Prealpi e Dolomiti).

«Quest'accordo strategico, che sarà in vigore fino alla conclusione della programmazione 2021-27, colma il gap tra enti che operano a livello sovra-regionale e realtà come i Gal che invece hanno uno stretto legame con il territorio - ha detto Zannier -. Si rafforzeranno quindi i legami transfrontalieri in un'area che copre in totale 157 comuni tra Italia e Austria e sarà sviluppata ulteriormente la governance multilivello, in modo da rispondere a problematiche ed esigenze dei territori portandole all'attenzione delle tre regioni».

Zannier ha quindi evidenziato che «ogni azione e attività di cooperazione transfrontaliera realizzata nei nostri territori può essere d'esempio per costruire le future strategie dell'Unione». Con questo accordo inoltre «le aree HEurOpen e DolomitiLive possono diventare una sorta di 'laboratorio sperimentalè per la cooperazione transfrontaliera in aree montane e a basso sviluppo». Prima della firma dell'accordo si è svolta l'assemblea del Gect Euregio senza confini che ha approvato il bilancio consuntivo 2022, chiuso con un avanzo di 41.902,81 euro.