“Cantine aperte” torna in Fvg dal 27 al 29 maggio

TRIESTE Torna “Cantine aperte”, e per festeggiare l’edizione del trentesimo compleanno si regala un giorno in più sul calendario, aggiungendo la giornata del lunedì - il 29 maggio - a quelle consuete del sabato e della domenica, ossia 27 e 28 maggio. E questo anche con il pensiero rivolto ai tanti turisti austriaci che come d’abitudine trascorreranno nella nostra regione la festività della Pentecoste.

È questa la principale novità illustrata ieri all’Emotion Hall del centro commerciale Tiare Shopping di Villesse, dove è stata presentata l’edizione 2023 dell’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia con il supporto della Regione e di numerosi sponsor privati, tra i quali Civibank.

Un evento che dal 27 al 29 maggio coinvolgerà ben 78 cantine pronte ad accogliere con visite guidate, degustazioni, laboratori sensoriali, concerti e tante altre iniziative gli appassionati da tutte le parti d’Italia e dall’estero. Tra le aziende che aderiscono all’iniziativa, 18 si trovano in provincia di Gorizia (nel Collio così come sul Carso), una nel territorio di Trieste, 50 in provincia di Udine e 9 in quella di Pordenone. E per scoprirle tutte, assieme anche al calendario degli eventi, è possibile collegarsi al sito web del Movimento Turismo del Vino (www.mtvfriulivg.it), dove vanno effettuate anche le prenotazioni.

«Aspettiamo per quest’edizione così speciale tantissime persone», ha detto, ripercorrendo idealmente tre decadi della manifestazione, la presidente del Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia Elda Felluga, che ha rivolto un pensiero soprattutto ai protagonisti dell’evento. «Le cantine sono fatte di vignaioli – le sue parole -, persone che credono nel nostro meraviglioso territorio e nelle sue potenzialità». E alcuni dei vignaioli del Movimento hanno parlato, raccontandosi e raccontando i propri vini, anche a margine della presentazione di ieri, che ha visto tra gli altri gli interventi del giornalista Stefano Cosma e del direttore del Movimento Turismo del Vino regionale Massimo Del Mestre. «Possiamo dire di esserci migliorati ogni anno – ha spiegato -. In questi trent’anni c’è stata una grande evoluzione, siamo partiti aprendo le porte delle cantine per far vedere cosa c’era dentro le bottiglie, ora proviamo ad emozionare gli appassionati e i visitatori».

Ed è anche per questo che “Cantine aperte” proporrà ancora format differenti. Se il punto di partenza rimane il kit formato dal calice di benvenuto e dalla mappa delle cantine – dove agili Qr code permettono di scoprire istantaneamente l’offerta di ciascuna azienda -, tornano le cene in abbinamento ai vini e su prenotazione, “A tavola col vignaiolo”; mentre per far conoscere le eccellenze dell’enogastronomia regionale le degustazioni in canrina potranno essere arricchite con il Piatto Cantine Aperte realizzato in collaborazione con il marchio “Io sono Fvg”.

Confermata e rinnovata anche la vicinanza alle realtà del territorio: il ricavato del calice di benvenuto andrà a sostenere diverse associazioni che si impegnano a diffondere e promuovere il patrimonio culturale e storico del Friuli Venezia Giulia.