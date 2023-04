Fvg Pride, anteprima a Gorizia e parata il 10 giugno a Pordenone

PORDENONE Aperitivi, feste musicali, concerti, socialità, ma anche e soprattutto talk show, proiezioni di film e momenti di approfondimento, su fatti di cronaca e storici riguardanti la comunità LGBTQIA+ della regione, in un mese ricchissimo di eventi, che avrà il suo culmine finale nella parata del 10 giugno a Pordenone, con una partecipazione prevista di tre-quattromila persone e i cui dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane.

Pride Fvg torna due anni dopo la manifestazione di Gorizia e fa “tappa” nel capoluogo della Destra Tagliamento, dove ieri il presidente dell’omonima organizzazione di volontariato Alice Chiaruttini e il responsabile degli eventi Nacho Quintana hanno presentato l’ampio programma che si apre oggi, con “L’Aperitiva Fvg Pride” nella sede Arci Gong a Gorizia a partire dalle 18.30, al termine del quale è prevista la performance musicale di Emma Gustafson. Location scelta non a caso, il via nella città che ha ospitato la precedente edizione.

Il calendario include eventi culturali e di intrattenimento, abbracciando tutta la regione. Numerosi gli incontri dedicati ad approfondimenti sui diritti: famiglie arcobaleno, storia dell’attivismo LGBTQIA+ a Pordenone e nella regione, accoglienza, salute ed educazione sessuale, i diritti gender durante il conflitto armato russo-ucraino e molto altro. Altrettanto numerose le offerte ludiche: come detto aperitivi, feste a tema, escursioni all’aria aperta, tra cui una camminata lungo il suggestivo lago di Barcis, in Valcellina, e pure un l’atteso picnic delle famiglie Arcobaleno, previsto domenica 14 maggio al parco di San Valentino, nel cuore della città di Pordenone.

Attesi ospiti illustri, che collaboreranno con gli organizzatori per «realizzare un percorso da fare assieme alla comunità», come ha sottolineato Quintana. “L’Aperitiva Fvg Pride” si svolgerà, dopo Gorizia, a Trieste il 7 maggio, a Pordenone il 17 e a Udine il 20, sempre accompagnata dalle performance di artisti “queer” della regione.

Significativo, pur non trattandosi di un vero e proprio evento ufficiale, l’appuntamento di domani, quando alcuni volontari di Fvg Pride saranno presenti al Naoniscon, la fiera del fumetto di Pordenone, con un banchetto informativo e giochi da tavolo a tema. La sera invece si terrà la prima di una serie di feste diffuse sul territorio: al Liberty 1894 di Udine dalle 19 ecco il DramaDama, l’appuntamento dell’associazione lesbica femminista Alfi Lune. Anche in questo caso sarà allestito un banchetto per la raccolta fondi. «Perché noi viviamo e organizziamo le nostre iniziative – hanno ricordato i promotori – esclusivamente grazie alle donazioni, non abbiamo altri sponsor». —