Transizione energetica, la Regione approva il Ddl “FVGreen”

TRIESTE Il Consiglio regionale Fvg ha approvato oggi, giovedì 2 febbraio, (23 voti favorevoli, 18 contrari) il disegno di legge 163 FVGreen, sulla transizione ecologica.

Un provvedimento che l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro, ha definito «pietra miliare nella pianificazione della transizione ecologica» del Fvg verso «un processo strutturale multilivello, trasversale e partecipato che ha l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nel 2045, con cinque anni di anticipo sul ruolino di marcia europeo».

L'assessore ha indicato i 5 aspetti ritenuti più rilevanti: il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali del territorio a partire dai Comuni, che la Regione intende valorizzare fornendo supporto tecnico, formativo e informatico nella stesura e nell'attuazione dei Piani di azione per energia sostenibile e clima

Segue il Piano di azione regionale per il Green Public Procurement (Pargpp), per la sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, e gli incentivi per la transizione ecologica e infine quello che Scoccimarro ha definito «il pilastro dell'informazione, decisivo in un percorso di crescita partecipato anziché calato dall'alto e che richiede l'implementazione dei sistemi informativi regionali a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione di competenza regionale e delle amministrazioni.

Un capitolo della legge è dedicato alla previsione di campagne di informazione, di strumenti di formazione e azioni di comunicazione».

Nella discussione generale, è stata accolta l'istanza della pentastellata Ilaria Dal Zovo, che chiedeva di dare al provvedimento il titolo finale «FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica nel Friuli Venezia Giulia».

Accolte anche le richieste del M5S sull'articolo per aggiornare linguaggio e terminologia del testo, e adeguarlo alle indicazioni internazionali fissate dall'Unione europea e a quelle della Strategia nazionale dello sviluppo sostenibile.

Passano anche due emendamenti di ispirazione giuntale sulle azioni di comunicazione e pubblicazione nell'area tematica dedicata alla plastica dello specifico sito web e sul supporto del sistema di monitoraggio e valutazione per verificare lo stato di attuazione e l'efficacia della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

Le critiche dell’opposizione

La legge FVGreen non mette in campo nessuna azione concreta. Lo hanno detto in una conferenza stampa alcuni gruppi di opposizione nel Consiglio regionale Fvg, riferendosi al ddl sulla transazione energetica, approvato oggi dall'Aula.

Per Ilaria Dal Zovo del Movimento 5 Stelle «non c'è nulla in questa norma che contrasti i cambiamenti climatici, in più tutte o quasi le nostre proposte sono state bocciate, in particolare quelle che inserivano azioni immediate. Nonostante ci sia stato, da parte di assessori e giunta, l'accoglimento di alcuni emendamenti, questo non basta per far sì che possa essere considerata come una legge che mira al contrasto ai cambiamenti climatici e a quella transizione ecologica tanto decantata».

Secondo Dal Zovo inoltre «è molto grave aver sentito dalla maggioranza interventi negazionisti sul cambiamento climatico. Questa conferenza stampa è per dire ai cittadini che la norma non ci porterà a raggiungere gli obiettivi annunciati, perché di fatto non inserisce nulla di nuovo».

Furio Honsell di Open Sinistra ha aggiunto che il provvedimento «è una non-legge: non c'è niente, né in termini di scadenze né in termini di risorse messe in campo. Sono solo dichiarazioni estremamente generiche. Ed è un inganno nei confronti dei cittadini, un'operazione mediatica per dire che questa giunta si occupa dell'ambiente. Ma in realtà non è così». Sulla stessa linea anche gli interventi, in conferenza stampa, di Nicola Conficoni del Pd, Massimo Moretuzzo (Patto per Autonomia) e Tiziano Centis (Civica Fvg).