Trasporto pubblico, sconto del 50% su autobus e treni del Fvg per gli over 65

La Regione Fvg ha approvato la delibera che prevede l'avvio dello sconto del 50 per cento sugli abbonamenti del trasporto pubblico locale dei bus e dei treni nell'intero territorio regionale per i cittadini con un'età non inferiore ai 65 anni e residenti in regione.

Le parole di Fedriga

“Un provvedimento che prevede lo sconto del 50 per cento sugli abbonamenti su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale per chi ha più di 65 anni e che si somma alle agevolazioni già in essere da tempo per gli studenti – ha dichiarato il governatore Fedriga -. Una scelta che, attraverso uno sconto importantissimo del 50 per cento, va incontro alle famiglie rispetto alle difficoltà attuali dovute agli aumenti dei prezzi ma che risponde anche a una necessità di sostenibilità incentivando l'utilizzo dei mezzi pubblici. Si tratta di una misura che in questo momento porta la nostra Regione a essere tra le più virtuose a livello nazionale".

A chi è riservata

L'agevolazione è riservata agli over 65 che utilizzano i servizi del trasporto pubblico locale automobilistici - sia extraurbani che urbani - e ferroviari di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia interni al territorio della stessa regione.

La riduzione del prezzo degli abbonamenti consiste nella possibilità di acquisto dei titoli di viaggio di abbonamento annuale e semestrale al costo pari al 50 per cento rispetto all'intero costo valido per l'origine e la destinazione prescelte sui servizi del trasporto pubblico locale nelle tratte interne al territorio del Friuli Venezia Giulia.

L’entrata in vigore

Per quanto riguarda i bus urbani ed extraurbani sono ricompresi i mezzi delle società del vettore Tpl Fvg Scarl nell'ambito del contratto di servizio con la Regione. Rispetto ai servizi di trasporto ferroviario sono ricompresi quelli sulla linea Udine-Cividale gestiti da Ferrovie Udine-Cividale e i servizi ferroviari regionali gestiti da Trenitalia o dai servizi ferroviari sostitutivi svolti mediante autobus.

Gli sconti entreranno in vigore il 1. febbraio 2023 per gli abbonamenti annuali e semestrali emessi dalla società Tpl Fvg Scarl e per l'abbonamento annuale emesso dalla società Trenitalia. Dal 1 marzo 2023 saranno invece operativi gli sconti per l'abbonamento semestrale emesso dalla società Trenitalia e per gli abbonamenti annuali e semestrali emessi dalla società Ferrovie Udine-Cividale.