Elezioni regionali Fvg, l’assemblea M5S dà il via libera all’ipotesi di alleanza di centrosinistra

Tre ore di assemblea in notturna e poi l’annuncio in mattinata. L’assemblea regionale del M5s ha approvato l’ipotesi di alleanza di centrosinistra in vista delle elezioni del 2-3 aprile.

«L’assemblea ha dato mandato ai portavoce di proseguire con i tavoli di confronto sul programma con le forze politiche progressiste», recita una nota stringata diramata dal Movimento. Il Pd ha assicurato massima apertura sui 10 punti programmatici dei cinquestelle e nella coalizione c’è ormai accordo sul nome del civico autonomista Massimo Moretuzzo come candidato presidente.

L’esclusione del Terzo polo è stato l’elemento decisivo. Il tavolo per la costruzione della coalizione si riunirà oggi nel tardo pomeriggio a Basiliano, ma solo clamorose sorprese potranno far saltare l’intesa trovata nonostante settimane di polemiche tra la dirigenza grillina e quella democratica.

Salvo sorprese, quindi, in Friuli Venezia Giulia si va dunque verso una coalizione composta da Pd, M5s, Patto per l'autonomia, Unione slovena e Open Fvg, che potrebbe ospitare i candidati di Alleanza Verdi e Sinistra. Il patto offrirà posti in lista anche agli ex Cittadini.

Rimane l’incertezza, invece, sulle decisioni di +Europa, cui non va a genio l'alleanza con i Cinquestelle.