LE NOVITà

Regione Fvg, arriva lo Sport bonus e la dote famiglia aumenta di 200 euro

Ok bipartisan all’emendamento di Giacomelli (Fdi): credito di imposta a chi sosterrà le attività. Spese veterinarie, rimborsi per padroni over 75. In serata ok alla Finanziaria

Marco Ballico