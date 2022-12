«Rafforzare i rapporti tra lo Stato e le Regioni per superare i nodi che limitano la crescita»

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonoma «può avere un ruolo propulsivo nel processo di definizione di rinnovati assetti istituzionali di raccordo e cooperazione, innanzitutto tra le stesse amministrazioni locali». Nella seconda giornata del Festival “L’Italia delle Regioni” nella Villa Reale di Monza, Massimiliano Fedriga rilancia il ruolo della Conferenza di cui è presidente dall’aprile 2021. Un organismo la cui costituzionalizzazione «non è più differibile», sottolinea il presidente del Friuli Venezia Giulia nell’intervento che accompagna l’intesa raggiunta dai governatori, anticamera di un prossimo disegno di legge all’attenzione di tutti i Consigli regionali per il recepimento dell’accordo e di fatto richiesta al Parlamento di dare alla Conferenza uno status prima istituzionale e poi anche costituzionale.

Secondo Fedriga, non è infatti «comprensibile l’effettivo valore della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome senza la piena considerazione del raccordo che essa svolge, sia che si dipani sia verticalmente, in funzione di sintesi tra le istanze dei singoli enti nei confronti dello Stato, sia orizzontalmente». Di qui dunque l’impegno «ad adottare ogni utile iniziativa per far rientrare nel solco costituzionale la disciplina dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, per una più chiara ed efficiente definizione delle modalità di collaborazione sulle politiche pubbliche, che richiedono sempre più compartecipazione». Fedriga non dimentica la collaborazione nella recente crisi sanitaria. «Il rinnovato valore del dialogo, anche alimentato dalle vicende che hanno caratterizzato la gestione dell'emergenza da coronavirus – un passaggio del suo intervento davanti al presidente Mattarella –, ha restituito attualità al dibattito sulla necessità di rafforzare il sistema delle Conferenze, ampliandone i compiti e realizzando quell'effettivo coinvolgimento nella definizione delle principali politiche del Paese». E se è certamente «indispensabile una regia nazionale» nel post pandemia segnato dal Pnrr, «occorre una visione chiara, Regione per Regione, degli interventi per i singoli territori, verificando e incrociando gli investimenti con la programmazione regionale per rendere ogni azione più spedita, più efficace.

Occorre perciò verificare con attenzione le ricadute degli investimenti sui territori regionali per garantire uno sviluppo omogeneo ed evitare che vi siano aree prive o quasi di interventi significativi». Il treno non può essere lasciato passare. Secondo il presidente del Fvg esiste «l'opportunità di superare i nodi strutturali che da troppi anni limitano le potenzialità di crescita del Paese e indeboliscono la coesione sociale». La via da seguire è quella della collaborazione e del dialogo: «Saremo accanto al nuovo governo con lo stesso spirito collaborativo e non rivendicativo che ci ha permesso di dialogare con quattro esecutivi diversi negli ultimi anni, consci dei bisogni e delle esigenze delle realtà da noi amministrate. Non in concorrenza, ma in complementarietà con lo Stato».