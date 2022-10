Covid, il Friuli Venezia Giulia tra le 7 regioni con reparti sopra le soglie d’allerta

Continua anche questa settimana il calo dell'incidenza di Covid in Italia. Il dato nazionale scende a 374 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 20-26 ottobre, contro i 448 casi/100mila del 14-20 ottobre. L'Rt scende da 1,27 a 1,1, sopra il valore di soglia. È quanto emerge dal monitoraggio di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce a 0,94 e si trova sotto la soglia epidemica.

Diminuisce il tasso dei ricoveri

Cala inoltre sia il tasso di occupazione dei ricoveri ordinari e sia quello delle terapie intensive. "Il tasso di occupazione in terapia intensiva - sottolinea l'Iss - scende al 2,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 27 ottobre) vs 2,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 20 ottobre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 10,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 27 ottobre) vs 11,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 20 ottobre)".

Sopra la soglia in Friuli

Diminuiscono da 8 a 7, questa settimana, le Regioni e Province autonome (PA) che registrano un'occupazione dei reparti ordinari sopra la soglia di allerta da parte di pazienti Covid-19, fissata al 15% . I valori più alti in Umbria (34,7%) e Valle d'Aosta (23,9%). Seguono PA di Bolzano (17,8%), PA di Trento e Friuli Venezia Giulia (entrambe 15,9%), Liguria (15,3%) e Marche (15,1%).

Stabili casi rilevati con tracciamento

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente, con il valore di 9,9% da 10,5%. Lo indica l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel monitoraggio settimanale. Stabili anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi, a 54,9% da 54,7%, e la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening, a 35,2% da 35%.