Sconti per i pendolari e aiuti alle vittime di usura nella legge omnibus del Fvg presentata dalla Lega

TRIESTE Una legge vera e propria con un pacchetto economico iniziale di 3,2 milioni di euro che prevede un lungo elenco di interventi con l’obiettivo di semplificare le norme e implementare la crescita economica. Il gruppo consiliare della Lega ha presentato la norma omnibus, «frutto del lavoro intenso di tutti» ha spiegato il capogruppo Mauro Bordin. «Avremmo voluto completare l’iter prima - ha precisato Bordin a nome di tutti i colleghi - ma ovviamente il Covid ha imposto altre priorità. Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni che, dopo la pandemia, ha saputo ripartire con maggior forza. Certo non mancano le criticità ma l’amministrazione ha saputo dimostrare di essere attenta ai cittadini. La nostra vuole essere una proposta aperta a tutti».

La legge omnibus di iniziativa del gruppo arriverà nelle commissioni nel mese di novembre ma bisognerà attendere febbraio perché venga calendarizzata: prima, infatti, l’aula sarà impegnata con la legge di bilancio e gli altri interventi programmati dalla giunta. «Sarà comunque una delle ultime leggi di questo consiglio», ha precisato Bordin aggiungendo che «al momento prevediamo interventi per 3,2 milioni di euro ma contiamo di arrivare a 5 milioni prima dell’approvazione».

La legge è composta complessivamente da oltre 30 articoli, il pacchetto economico più rilevante è di 1 milione di euro di incentivi ai Comuni con più di 30 mila abitanti per la riqualificazione dei quartieri. In questo intervento sono previsti anche sostegni per aumentare le infrastrutture sulla sicurezza visti i recenti casi di cronaca come le risse tra gruppi di giovani a Trieste e Udine. Un altro tema rilevante è quello degli indennizzi a favore delle vittime dell’usura con risarcimenti in caso di danni e poi contributi per le spese legali, inizialmente sono previsti 500 mila euro destinati ad aumentare. Non mancano poi 100 mila euro per valutare un possibile intervento con le società che gestiscono le autostrade per delle scontistiche rivolte ai pendolari. Sono previsti poi 500 mila euro per l’imprenditoria femminile nei piccoli comuni e altrettanti per arene per eventi e spettacoli all’aperto di rilevanza regionale e sovraregionale.

I consiglieri del Carroccio hanno rimarcato la grande attenzione per l’economia del mare che, in sinergia con l’ecosistema acquatico, valorizzi attività e risorse collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste della nostra regione. Questo si traduce in accordi con il mondo accademico per la creazione di tirocini con sbocchi occupazionali e interventi di infrastrutturazione dei porti turistici del Fvg. Sono previste poi regole ad hoc su tematiche specifiche come l'acquacoltura o il turismo, anche con la valorizzazione delle aviosuperfici e idrosuperfici.

Sulla sanità invece nessun pacchetto di interventi nonostante l’annuncio nella scorsa campagna elettorale di voler eliminare il numero unico dell’emergenza 112 «è una realtà che funziona come ho potuto vedere - ha argomentato Ivo Moras, presidente anche della III commissione consiliare che si occupa dei temi sanitari - e in più è una richiesta dell’Europa dalla quale non si può tornare indietro». Oltre ai contributi sono previsti interventi normativi di semplificazione sulla caccia e sulla riqualificazione dei borghi.