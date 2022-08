Anche l’ex poliziotta goriziana No vax Schilirò si schiera con Paragone: «Dove correrò? Si vedrà»

GORIZIA Nunzia Alessandra Schilirò sarà tra i candidati di Italexit alle politiche del 25 settembre. La poliziotta goriziana sospesa dal servizio per essersi schieratasi apertamente contro il Green pass durante la manifestazione del 26 settembre dello scorso anno in piazza San Giovanni a Roma ha annunciato attraverso il suo canale Youtube la discesa nell’agone politico con il partito di Gianluigi Paragone. Il suo obiettivo dichiarato è «cambiare il sistema dall’interno».

Nunzia Schilirò, la vice questora sospesa si candida con Italexit di Paragone e attacca: "Tutti provano a distruggermi"

«Siamo in una situazione tragica», dice ricordando che quando è salita sul palco di Roma nessuno la conosceva. «Se all’improvviso un dirigente di polizia sente la necessità di andare in piazza è perché la situazione è di una gravità senza precedenti e da allora le cose non sono migliorate», aggiunge evidenziando che «ancora adesso abbiamo delle violazioni costituzionali importanti». «Siamo sull’orlo di una Terza guerra mondiale, ogni giorno c’è una provocazione nuova e comunque le prospettive degli altri partiti quali sono - chiede -? Continuare con le sanzioni alla Russia? Continuare con l’invio di armi? L’aumento delle spese militari? Nel frattempo abbiamo una povertà che sfiora i 6 milioni. Sento il peso della responsabilità. È vero che non è mai stato nelle mie intenzioni fare politica, ma se non lo faccio, sembra che fino adesso ho giocato».

La vicequestore crede che parlare non basta. «Devi fare del tuo meglio - dice -. Ho provato a cambiare le cose in tanti modi, ma non è servito. Allora ho concluso che se vuoi fare qualcosa di concreto per il tuo Paese c’è solo una cosa: elezioni democratiche in un Paese democratico. Se il popolo italiano ti darà fiducia potrai dimostrare che ci sono modi diversi per affrontare una crisi pandemica e che ci sono delle politiche diverse per tirare fuori il Paese dalla miseria».

Dove si presenterà Schilirò? A Roma o a casa sua? «Le circoscrizioni già si sanno, ma aspetto che le liste siano pubbliche per dire in quale mi presenterò».