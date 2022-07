Ancora pioggia e tempo instabile sul Friuli Venezia Giulia

TRIESTE Dopo un pomeriggio di sole nella mattinata di oggi, mercoledì 27 luglio, su Trieste e il Friuli Venezia Giulia è tornato a piovere. Un tempo instabile che dovrebbe proseguire per alcuni giorni, secondo le previsioni dell’Osmer Fvg.

La giornata odierna vedrà nuvolosità variabile con possibili rovesci anche temporaleschi, più probabili in mattinata su bassa pianura e costa, in giornata sulla zona montana e pedemontana. Sulla costa soffierà Bora moderata, specie al mattino.

Giovedì sulla zona montana il cielo sarà variabile, tanto che nel pomeriggio non si escludono locali rovesci specie al confine con il Cadore. Sulla pianura il cielo sarà poco nuvoloso e nel pomeriggio farà decisamente caldo. Sulla costa il cielo in genere sereno e soffierà Bora moderata al mattino, brezza nel pomeriggio.

Anche venerdì il cielo sarà variabile specialmente sui monti, mentre su pianura e costa il cielo sarà in genere poco nuvoloso. Dal pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone montane che, in serata e nella notte, si estenderanno anche a pianura e costa. È previsto molto caldo in pianura nel pomeriggio.