La Barcolana 55: competizione agonistica e festa “pop” della vela

Non appena Eolo, il dio dei venti, decide di dare prova tangibile della sua presenza, prende il via la Barcolana, la regata velica internazionale più grande al mondo. Giunta alla sua 55° edizione con una partnership tra mare e terraferma, la Barcolana si svolge ogni anno la seconda domenica di ottobre e trasforma Trieste nell’indiscussa capitale mondiale della vela. Le date in cui vivere l’emozione sono fissate dal 29 settembre all’8 ottobre.

Le aziende non possono esimersi da sponsorizzare una manifestazione di questo livello, per cui si fa strada il concetto di partnership: scegliere un team che rappresenti e condivida la visione dell’azienda, come fa glo con una tra le barche più famose e vincenti nel Mediterraneo, Maxi 100 Arca SGR, che solo pochi giorni fa ha tagliato il traguardo come vincitore della regata velica triestina.

Il 100 piedi nero, che di recente è tornato a regatare, è la prima barca nel mondo dello yachting ad aver ottenuto la certificazione Environmental Product Declaration (EPD), un’iniziativa ESG nata per favorire l’economia circolare e guidata dal Life Cycle Thinking, una rivoluzione nelle strategie per la sostenibilità ambientale. Grazie a questo progetto il Fast & Furio Sailing team ha recuperato uno scafo dismesso da tempo in un cantiere a Minorca e gli ha restituito una nuova vita.

Dal mare alla terraferma, la presenza di glo alla Barcolana lungo la passeggiata con vista barche ha previsto anche un’area hospitality allestita sulle Rive, di fronte alla Piazza dell’Unità. Qui nello spazio realizzato su due piani e con vista mare, a pochi passi dalle imbarcazioni ormeggiate in attesa di regatare, visitatori, partecipanti e ospiti speciali potevano accedere per rilassarsi e seguire la regata da una posizione privilegiata.

Il percorso della Barcolana era fissato in un quadrilatero a vertici fissi posizionato nel Golfo di Trieste: un totale di 13 miglia nautiche, lungo le quali le imbarcazioni dei migliori armatori si sfidano in una prova unica al mondo. Domenica 8 la partenza è stata fissata alle ore 10.30, mentre la linea era posizionata tra Barcola e Miramare: un appuntamento indimenticabile per tutti gli appassionati di mare e di vela, ma anche per il pubblico, che è arrivato a Trieste da tutta Europa per godere di uno spettacolo coinvolgente ed emozionante.