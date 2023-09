Nuovo centro fitness a Gorizia

Le palestre sono da sempre luoghi dove rimettersi in forma e migliorare la propria salute. Oltre a ciò, negli ultimi anni si sono trasformate anche in spazi dove trascorrere del tempo libero tra un allenamento e una lezione collettiva, magari sorseggiando un buon caffè conversando con un amico.

Per permettere di godere di tutte queste possibilità in via terza armata 123 a Gorizia, al posto dell’ex concessionario Volvo, ad ottobre aprirà un nuovo centro fitness del gruppo WebFit .

Si tratta di un’azienda leader nel settore del fitness low cost e in forte espansione con sedi in tutto il nord italia e con altre nuove aperture in regione previste nell’arco del 2024.

Riqualificando e ripensando completamente l’immobile, è stato progettato (da uno staff di architetti londinesi) uno spazio dedicato a tutti gli amanti dello sport a 360 gradi.

Le macro aree di allenamento, senza barriere architettoniche, saranno il fiore all’occhiello di questo nuovo modo di vivere il fitness tra corsi con istruttori virtuali (Digital Training), nuove zone per la moda del momento (Calisthenics), Hard Room e pesi liberi , area funzionale e cardio fitness Technogym di ultima generazione.

Quasi 2000 metri quadrati open space interamente dedicati al divertimento, alla musica e allo sport.

Dal 4 settembre sono a disposizione le prevendite ad un prezzo speciale di 19,90 euro al mese, nell’abbonamento è inclusa l’assistenza tecnica di istruttori laureati in scienze motorie e percorsi di allenamento personalizzati per le esigenze di ogni tipologia di persona.

Aperta 365 giorni l’anno dalle 6 alle 22 e nel week end dalle 8 alle 13, WebFit Gorizia offre un servizio che mancava alla comunità ed in special modo ai tanti studenti che affollano la città.

Ad un prezzo molto competitivo viene messo a disposizione degli abbonati un alto livello di fitness con attrezzature di ultima generazione grazie alla solida partnership tra WebFit e Technogym.