La costa istriana è più vicina e senza traffico: così la vacanza inizia prima

Rovigno e Parenzo, l’isola di Lussinpiccolo in Croazia e Pirano, in Slovenia: sono le destinazioni da riscoprire, a portata di mano da Trieste, per chi vuol iniziare la vacanza già dal viaggio, prima ancora di arrivare a destinazione. La costa istriana e slovena sono mete da sempre conosciute dai turisti, ma in grado di generare emozioni ancora autentiche. Fin dal XIX secolo la penisola istriana è stata meta preferita di intellettuali e nobili europei, grazie alle bellezze naturali, ai monumenti, alle realtà gastronomiche di alto livello e alle lussuose strutture ricettive.

Si può partire per Rovigno - un'ora e mezza di navigazione da Trieste - sulla costa occidentale della penisola, una delle località più belle della costa. Un piccolo borgo di pescatori che si affaccia sul porto, ma con hotel 4 stelle e ristoranti di fine dining. Meta perfetta per i turisti più esigenti ma anche per chi ama il sole e il mare: con 14 isole e isolotti, Rovigno ha una incredibile varietà di spiagge, cale e baie. Alla Baluota, la spiaggia cittadina ai piedi della Chiesa di Sant’Eufemia si può fare il bagno anche di notte in tutta sicurezza. Baia Lone è adatta alle famiglie e ai bambini. Spiaggia Palù è invece una splendida spiaggia di rocce situata all’interno di una riserva ornitologica. Un'attività unica a Rovigno, per sub esperti, è quella che porta ad ammirare il relitto del Baron Gausch, nave passeggeri naufragata nelle acque intorno a Rovigno nel 1914 dopo aver urtato una mina sottomarina. Serve un permesso speciale, ma è possibile visitare l’interno del relitto, uno dei più belli di tutto l’Adriatico, ancora perfettamente conservato.

In poco più di un'ora di navigazione da Trieste si può raggiungere Parenzo, città dalla storia millenaria, oggi grande meta turistica della costa istriana amata soprattutto dai più giovani. In città, La Basilica Eufrasiana, Patrimonio dell’Umanità Unesco, è una delle opere bizantine meglio conservate d’Europa.

È sicuramente da inserire nel programma delle vacanze lungo le coste istriane Lussinpiccolo. Come in generale le altre isole croate, anche Lussino abbonda di incantevoli spiagge, cale e insenature che si aprono lungo la sua costa frastagliata. Lussinpiccolo è una vera meraviglia della natura, anche il porto pittoresco è circondato dalle verdi pinete; tutt'intorno alla baia c'è da rimanere incantati dalle ville e dalle case costruite da facoltosi capitani marittimi nell’Ottocento.

A poco più di mezz'ora da Trieste, c'è anche Pirano, meravigliosa destinazione slovena raggiungibile molto più comodamente via mare che via terra. Il patrimonio storico e architettonico è notevole: dalle mura (che si possono datare nel VII secolo) fino al cuore della città, piazza Tartini.

Per tutta l'estate - fino al 3 settembre - si può raggiungere la costa istriana, Lussinpiccolo e Pirano via mare da Trieste, via mare con Liberty Lines, che parte dal molo 4, ed effettua più collegamenti giornalieri. Liberty Lines è una compagnia di navigazione italiana, leader nel trasporto veloce di passeggeri. Nel periodo estivo, il monocarena veloce Marco M – con una capienza di 180 passeggeri e 20 biciclette – viaggerà sei giorni su sette tra Trieste, Parenzo, Pirano e Lussinpiccolo (Slovenia e Croazia).

Particolare attenzione viene riservata alle famiglie e chi viaggia con un cane. Le agevolazioni per i bambini: fino a 6 anni si viaggia gratis. Tariffe speciali per i disabili, gli over 65 e i giovani dai 16 ai 26 anni. E per chi non vuole lasciare a casa gli amici a quattro zampe, è permesso il trasporto gratuito di un animale domestico di piccola taglia (fino a 8 kg) per passeggero, custoditi in appositi trasportini per tutta la durata del viaggio. I cani di media o grande taglia devono essere muniti di museruola e guinzaglio per tutta la durata del viaggio e per i quali si applicherà una specifica tariffa.

