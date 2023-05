Una riserva naturale da apprezzare durante l’estate

La voglia di mare, il bisogno di rinfrescarsi dal caldo con un bagno nell’acqua cristallina e la necessità di godersi le belle giornate all’aria aperta con tutta la famiglia sono desideri che stanno diventando realtà. Sembrerebbe arrivata la bella stagione: se la spiaggia libera è un diritto, spesso c’è anche chi preferisce optare per il comfort di una struttura ricreativa. Essere circondati dalla bellezza di una baia naturale e nel contempo accuditi è una possibilità in più.

È ciò che accade se si predilige il contesto naturale ubicato tra l’area protetta del Parco delle Falesie e il porticciolo nautico di Sistiana. Qui si trova il Parco Caravella, un luogo dove poter trascorrere le vacanze o un semplice break giornaliero immersi nella verde natura tra mare e sole e dove l’industrializzazione non ha preso il sopravvento. Le spiagge del Parco Caravella nella Baia di Sistiana sono rocciose o in ciottoli, caratteristica che conferisce al mare colori e trasparenza tipici. Tutto è curato nel minimo dettaglio ma senza il lusso eccessivo, tanto che l’offerta è semplice e nel contempo ordinata, forte della bellezza del mare cristallino.

Se da una parte ci sono le spiagge rocciose o in ciottoli, dall’altra i servizi legati alla balneazione non mancano: dal noleggio di cabine, a piazzole con lettini e ombrellone, le docce oltre agli spogliatoi a rotazione con ampio parcheggio fruibili sia in forma giornaliera che in abbonamento.

“Falesie Beach” è lo storico stabilimento, ubicato sotto le falesie del parco naturale di Duino, ideale per chi cerca tranquillità e riservatezza. Accanto si trova la “Family Beach”, zona attrezzata in parte all’ombra e in parte al sole adatta per tutta la famiglia, dai genitori ai più piccini: l’area è più vicina alla spiaggetta del porticciolo, per rendere l’accesso al mare più comodo. Qui è presente anche un parco giochi allestito su una superficie di sabbia in parte ombreggiata dai pini: in questo modo i piccoli clienti possono divertirsi anche durante le ore più calde.

Tra gli spazi dedicati alla famiglia e quelli più storici è stata poi creata la “Central Beach”, un’ampia spiaggia centrale che mette a disposizione diverse opzioni tra sole, un punto ristoro, i giochi di ping pong e il noleggio di sup o canoa. Per la famiglia che oltre ai piccoli ha scelto di godere della compagnia degli amici a quattro zampe, Baia di Sistiana ha scelto di riservare anche un’area “Bau Beach”.

Si tratta di un settore ben ombreggiato dedicato a chi apprezza il relax con il suo fedele amico. La spiaggia è dotata di lettini e ombrelloni opportunamente distanziati, prevede l’opzione per il noleggio della brandina per il cane ma per chi lo preferisce c’è anche la possibilità di uno spazio riservato, dove usufruire di ampi box recintati che offrono libertà di movimento.