Un’icona a quattro ruote proiettata nel domani

E’ vero: esistono sul serio auto speciali, che rimandano a uno spirito d’avventura e che, negli anni, pur adeguandosi al mondo che cambia e alle esigenze della clientela, sempre -e a ragione- più orientate verso il comfort, il risparmio e la sicurezza, conservano intatto tutto il fascino di un’avventura a quattro ruote che dura, inossidabile, da decenni, e che anzi consolida un apprezzamento costante da parte del pubblico. E’ il caso della Nuova Jeep® Avenger, Car of the Year 2023, da ammirare e provare in anteprima sabato 25 e domenica 26 marzo presso gli showroom Bliz di Trieste, via Flavia 120 e di Gorizia, via Terza Armata, 129, aperti dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

E’ inoltre possibile prenotare comodamente un test drive per toccare con mano il mito Jeep.

In questa occasione, in showroom e dal vivo sulla pagina Facebook di Bliz, alle 10.00 e alle ore 15.00 -sia sabato che domenica- sarà possibile partecipare alla diretta con lo specialista di prodotto Jeep®, che spiegherà i punti focali della Nuova Jeep® Avenger.

La Nuova Jeep® Avenger è un concentrato di libertà, sia in versione 100% elettrica sia con il motore a benzina; premiata con il riconoscimento europeo “Auto dell'anno 2023”, presenta tutte le migliori caratteristiche di un B-Suv. Agile, capace su strada e in off road e piacevole da guidare, garantisce prestazioni dinamiche grazie alla sua coppia istantanea distinguendosi per la sua silenziosità.

Affidarsi a Bliz significa contare su un partner capace di andare oltre le quattro mura del concessionario. Significa disporre di un consulente dedicato, capace di rispondere alle diverse esigenze, concrete ed emotive, che ogni persona può avere, e con cui condividere il percorso di acquisto e di uso dell’auto in modo totalmente innovativo. Bliz è concessionario ufficiale per i brand Abarth, Alfa-Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Peugeot, Peugeot Professional. Presenti in Friuli Venezia Giulia con i cinque punti di vendita e assistenza distribuiti nelle province di Udine, Gorizia e Trieste e una squadra di professionisti impegnata a seguire percorsi di apprendimento e di formazione che viaggiano in parallelo all’evoluzione di mercato e sono personalizzati sui bisogni del cliente.

Nel tempo i consulenti Bliz hanno assunto il ruolo di compagni di viaggio. In ogni fase, si impegnano al massimo per comprendere le esigenze del cliente e per consigliargli la soluzione, che meglio risponda alle sue esigenze di mobilità, ai suoi gusti e alle sue possibilità.

Andrea Gobbato, Presentazione jeep avenger

Da quando la nostra offerta si è ampliata sui territori di Trieste e Gorizia – afferma Andrea Gobbato, socio fondatore di Bliz – siamo diventati leader per quote di mercato nelle medesime province e al tempo stesso fra i maggiori concessionari del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo sposato i nuovi brand Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Abarth in quanto come noi stanno crescendo, hanno visione, hanno un grande potenziale e infatti la loro proposta commerciale con lanci di nuovi prodotti è davvero ricca e capace di andare incontro ai bisogni dei nostri clienti.

La nuova JEEP Avenger che vedremo in showroom questo weekend, sta avendo un grande successo con già molti ordini clienti ancor prima dell’arrivo vettura presso i nostri saloni, un SUV che aiuterà a farci conoscere e a far in modo che il cliente possa beneficiare della nostra consulenza personalizzata, potendo scegliere tra i nuovi brand e quelli storici tra i quali Peugeot, Citroën e DS.