Casa in vendita o in affitto? I servizi a valore aggiunto fanno la differenza

Poter contare su valutazioni oggettive degli immobili grazie al filtro compiuto da addetti ai lavori. La mancata conoscenza delle tecniche di vendita, con il rischio di essere sopraffatti da telefonate inutili. Sono soltanto due delle ragioni che spiegano l’importanza di rivolgersi a un’agenzia immobiliare quando si sta cercando una casa da acquistare o da prendere in locazione. Solo agli annunci delle agenzie immobiliari apre le porte Immobiliovunque.it, come spiega il ceo Sergio Polisicchio.

“Intendiamo offrire agli utenti, chiamati a fare una scelta tra le più importanti della propria vita, un servizio di qualità, offrendo loro un filtro che li agevoli nella scelta e non solo”. Il riferimento è anche una serie di servizi a valore aggiunto, come “Permuta casa” e “Segnalatore immobiliare”, che si uniscono a quelli standardizzati come “Valuta casa” e “Vendo casa”. Chi cerca casa tra gli annunci immobiliari del portale, non rischia di incappare in annunci provenienti da mediatori occasionali (magari anche senza iscrizione) o relativi a immobili posti in vendita senza alcuna verifica della documentazione e quanto altro. “Garantiamo una corretta determinazione del valore immobiliare, che in via primaria viene svolta con strumenti informatici, ma poi necessita anche di una valutazione soggettiva di chi opera sul campo”.

Questo, nella prospettiva di chi vende, aggiunge Polisicchio, “evita la volgarizzazione dell’immobile sul mercato che certamente non aiuta le trattative

di vendita e facilita il lavoro dell’agenzia immobiliare, che può lavorar in modo più sereno, anche predisponendo un piano di marketing rapido ed efficace, disponendo già di un parco clienti potenziali acquirenti”.

Tutti i servizi creati per i privati e chi naviga sul portale hanno come scopo di facilitare la ricerca della casa e di ottenere tutte le informazioni necessarie prima di un sopralluogo diretto. Per farsi un’idea più precisa, è possibile ad esempio navigare tra tutte le tipologie di case in vendita a Trieste “Attraverso il nostro sistema di qualità, possiamo essere di supporto dell’agenzia immobiliare promuovendo la formazione degli agenti e favorendo loro la massima valorizzazione delle loro competenze, la giusta visibilità e anche la professionalità che oggi richiede il mercato immobiliare”, conclude Polisicchio.