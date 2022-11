Il Natale della cultura e delle tradizioni

La Stiria è una di queste destinazioni straordinarie. Nell’Austria sud orientale, il centro storico del suo capoluogo, Graz, è patrimonio dell’Umanità UNESCO, gioiello di architettura, armonia cromatica e vivibilità urbana; nonché annoverata Con queste premesse, la visita della Stiria durante l’Avvento è una delle esperienze da non mancare, anche per come lo shopping riesce ad affiancare l’elemento culturale con toni originali.

Mercatino sulla piazza principale di Graz ©Graz Tourismus-FischerFoto Fischer

L’attenzione alla tradizione fa sì che a Graz e nei dintorni, questo periodo sia considerato la quinta stagione dell’anno, con gli angoli della città e dei paesi che diventano paradisi di luci e ambientazioni originali. La città si illumina mentre il mercatino dell’Avvento “Aufsteirern” a sullo Schlossberg (la collina che sovrasta il centro storico) - uno dei 14 della città - mette in mostra il vero artigianato e le autentiche prelibatezze della regione, che è una delle aree vinicole più apprezzate del centro Europa. Da fine novembre a Natale, la facciata barocca del municipio di Graz si trasforma in un enorme calendario dell'Avvento che diluisce i suoi colori vivaci sull’originale piazza trapezoidale, in questo periodo profumata di vin brulé e dominata da un abete alto quanto gli edifici. La tradizione di maestosità dell’albero, a Graz coinvolge anche il presepe. Nel cortile del Landhaus, il palazzo della Regione, ci si incanta di fronte alla scena della natività realizzata dallo scultore Kimmo Frosti con 35 tonnellate di ghiaccio. Le trasparenze dell’opera, unica nel suo genere per dimensioni e colori, sono incorniciate dal loggiato dell’edificio che diventa un'attrazione visibile solo a dicembre.

Klanglicht a Graz ©Lupi Spuma

Il centro storico è un paradiso dello shopping, con le tante vie che esprimono una propria vocazione. La Sackstrasse, ad esempio, è chiamata “il miglio dell'arte” per i negozi di antiquariato e gioielli, gallerie, laboratori e musei. Si trova qui anche Kastner & Öhler, il grande magazzino più celebre della città. La Herrengasse è un susseguirsi di negozi ospitati negli edifici d’epoca tra Jakominiplatz e Hauptplatz. Sulla strada si affaccia un reticolo di vicoli che invitano a esplorare gli angoli più appartati del centro. La Schmiedgasse è popolare per le piccole boutique e i bar. Intorno a Lendplatz e alla Mariahilferstrasse si curiosa tra prodotti insoliti grazie ai numerosi negozi di design che hanno scelto di stabilirsi in questa via negli ultimi anni. È qui che si trovano anche i mercati agricoli che confermano la tradizione della città che deve la sua fortuna commerciale al trovarsi sulla strada tra Trieste e Vienna. Tra le aree più rappresentative di questo passato, il quartiere Griesviertel è ancora un crogiuolo di culture animato da una gamma variopinta di locali. Soprattutto durante l’Avvento, non bisogna perdersi il quartiere dei Francescani: era chiamato anche “quartiere dei vitelli” per l’antico mercato del bestiame che vi si teneva fino alla fine del Medioevo. Oggi i piccoli negozi delimitano il muro del convento creando una combinazione suggestiva di sacro e profano.

Installazione sul fiume Mur ©Graz Tourismus-Harry Schiffer

Uscendo dalla città, lungo il fiume Mur, appena a nord di Graz si trova Murhof con Lumagica, il parco di luci allestito con oltre 300 soggetti luminescenti che nell’insieme costituiscono un'esperienza di estrema suggestione per adulti e piccini. Animali della foresta, creature attinte dal mito o ispirate dalla fantasia degli artisti lasciano intraprendere un viaggio magico nel paese delle meraviglie.

Ancora nei dintorni di Graz, all’insegna della tradizione è invece il periodo prenatalizio del Freilichtmuseum di Stübing dove cento baite ed edifici rurali provenienti da tutta l’Austria sono stati ricostruiti in un parco di 100 ettari a memoria delle architetture popolari del passato, decorate per l’occasione festiva.

Più a nord nella regione, a Mariazell, sulla piazza dell’imponente basilica sorta nel luogo meta di pellegrinaggio fin dal 1157, il mercatino si distende di fronte a una delle più grandi corone dell’Avvento al mondo.

Strada dei presepi a ©Graz Tourismus-Harry Schiffer

Ad Eisenerz, cuore del distretto minerario, il primo sabato di dicembre si celebra l’Avvento dei minatori con una festa dedicata alla patrona Santa Barbara.

L’abbazia cistercense di Rein ospita un’originale mostra dei presepi. La varietà delle rappresentazioni delle natività comprende il monumentale presepe meccanico Garstner e il presepe in ferro battuto realizzato nel 1825 per la nobile famiglia Mayer.

Presepe di Ghiaccio a Graz ©Graz Tourismus-Harry-SchifferHarry Schiffer Photodesign

A ovest di Graz si trovano stazioni sciistiche poco affollate dove è un piacere dedicarsi alla discesa, al fondo e alle escursioni con le racchette da neve. Al termine dell’attività e in attesa di sedersi in una delle numerose osterie della zona vinicola, le Therme NOVA di Köflach sono un invito a concedersi una coccola di piacere in un’oasi di relax.

