Varietà e originalità dei mercatini dell’Avvento

L’Avvento è fatto di atmosfere che lo rendono tanto più unico quanto più riesce a toccare il nostro cuore e a scaldare i nostri sensi.

Profumi tra le bancarelle, musiche tradizionali nei vicoli, voci gioiose sotto gli addobbi e tanta, tanta suggestione, ci riportano all’emozione del Natale dei bambini.

È quello che può succedere immergendosi nel mondo intimo dell’Avvento carinziano, dove i mercatini di Natale invitano alla visita con concerti, artigianato autentico e antiche tradizioni.

Già da novembre, la Carinzia inizia ad incantare con le note magiche fatte di montagne innevate, luci soffuse e quell’atmosfera che mette voglia di concedersi qualche giorno di vacanza in preparazione del Natale. Con i suoi paesaggi, la Carinzia riesce a dare ai suoi mercatini tanti caratteri diversi che mettono voglia di visitarli tutti, lasciando a ognuno la scelta se preferire la montagna, i laghi, le città, i villaggi, o se invece comporre quel mix perfetto fatto di tanti piccoli tesori da scoprire.

Avvento ad Hall in Tirol ©www-hall-wattens-at

Il Natale rinascimentale di Klagenfurt

Sulla Neuer Platz di Klagenfurt il Mercatino di Gesù Bambino riesce a intenerire perfino il drago Lindwurm, la cui statua riflette le luci delle bancarelle immerse nel profumo di mele al forno e biscotti caldi. Le facciate colorate dei palazzi e i rumori soffici delle corti sono il vestito natalizio del Rinascimento che distingue Klagenfurt, la città capitale della Carinzia. Nonostante le grandi dimensioni, la piazza assume una connotazione intima per il numero di artigiani e commercianti che espongono un'enorme varietà di articoli da regalo, spaziando dal tradizionale fino al contemporaneo per una grande rassegna di statuine in legno intagliate a mano per un presepe di valore, decorazioni a tema natalizio in delicato vetro soffiato, tessuti in lana lavorati manualmente che prendono forme di abiti caldi ed eleganti, fino ai dolci tradizionali e alle prelibatezze regionali preparate dai ristoratori carinziani. Il "Christkindlmarkt" di Klagenfurt apre il 19 novembre e dura fino alla vigilia di Natale, dalle ore 9 alle 20, con le bancarelle della ristorazione pronte a rifocillare fino alle ore 23.00. Ma Klagenfurt continua a stupire anche dopo Santo Stefano con il "Silvestermarkt", il Mercatino di Capodanno che si tiene dal 27 al 31 dicembre.

Griessenboeck

Avvento a Rattenberg ©Gabriele Griessenboeck

Il mercatino alpino del Katschberg

Il Sentiero dell'Avvento del Katschberg è tracciato nella natura incontaminata dell’alta montagna, eccezionalmente arricchita dalla luce delle candele delle lanterne e dalla romantica foresta di fiammelle. Incamminarsi nelle atmosfere ovattate di un'escursione invernale a oltre 1700 metri di altitudine è già un’esperienza indimenticabile, ma vivere il Sentiero dell'Avvento nello scenario incontaminato della riserva naturale innevata di Gontal sul Katschberg è un’emozione unica che emoziona tutta la famiglia. Illuminato come la scena di una fiaba, il percorso è costellato dalle baite, dal labirinto natalizio e dal presepe vivente con le pecorelle e i pony. Non mancano le proposte dei prodotti dell'artigianato autentico, alternati ai punti ristoro con bevande calde e artisti che si esibiscono tra narrazioni di storie e melodie di corni alpini.

Il Sentiero dell’Avvento si raggiunge attraverso il sentiero Wichtelweg, lungo 2,5 km, percorribile a piedi o in slitta trainata da cavalli. Il tracciato è agibile dal 25 novembre al 25 dicembre 2022. Mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 14.00 alle 20.00 con apertura anche il giorno 8 dicembre.

Fortezza di Kufstein ©Werner Fill

Avvento sul lungolago di Pörtschach

Esattamente a metà del lago Wörthersee, Pörtschach offre una passeggiata che, alla luce delle fiaccole, si snoda fino alla penisola di fronte al paese dove è allestito il presepe vivente. Gli ospiti più giovani, vivono l'Avvento incantandosi davanti al battello di Gesù Bambino con la posta dei desideri in bottiglia. L’imbarcazione propone ad adulti e piccini una crociera nella baia attraversando un mare di stelle d’Avvento galleggianti.

Pörtschach si veste di tonalità natalizie dal 25 novembre al 18 dicembre da venerdì a domenica e il giorno 8 dicembre.

Danijel Jovanovic

Lumagica installazioni luminose ©Innsbruck Tourismus Danijel Jovanovic

Le atmosfere delle feste alle terme di Bad Kleinkirchheim

Con le giornate che si fanno più corte, arriva il piacere di entrare nelle stube per godere un seducente profumo di mele al forno, biscotti Lebkuchen e stelle alla cannella, magari in un parco secolare. Per festeggiare il periodo più intimo dell'anno, le terme di St. Kathrein a Bad Kleinkirchheim aprono le loro porte a chi cerca il benessere in un romantico villaggio invernale. Le bancarelle d’artigianato tradizionale arricchiscono le atmosfere del parco termale di Bad Kleinkirchheim con creazioni in legno, gioielli originali ed elementi decorativi realizzati con la passione degli artigiani locali.

Il mercatino d'Avvento apre le sue porte il 26 novembre 2022, ogni sabato dalle 16 alle 20.

Decorazioni natalizie in vetro soffiato a Rattenberg ©Alpbachtal Tourismus Gerhard Berger

Preparare il Natale ai santuari di Maria Wörth

Nelle sfumature dell’inverno della Carinzia, una in particolare esprime raccoglimento e spiritualità. I due santuari di Maria Wörth disegnano il loro profilo sulle acque stagliandosi sulla penisola che è considerata il cuore del lago di Wörth. L’Avvento qui racchiude tutta la magia del più grande specchio d’acqua della Carinzia, che collega Klagenfurt, Velden, Pörtschach e Keutschach. Il chiosco vicino al pontile invita a fare una pausa golosa riscaldandosi e ascoltando musica natalizia. Per proseguire la visita salendo da Maria Wörth al mercatino di Natale sul colle Pyramidenkogel, il bus navetta fa la spola dal pontile d'attracco dei battelli di linea alla torre panoramica in cima al colle.

L’avvento a Maria Wörth è dal 26 novembre al 18 dicembre 2022, ogni sabato e domenica dalle ore 12 alle 20 presso il pontile d'attracco. Alle 15 e alle 15.30, è prevista la visita della chiesa Winterkirche guidata dalla storica Astrid Legner, mentre alle 15.30 e alle 16 è previsto il concerto dell'Avvento con la soprano Margot Loibnegger.

www.robertmaybach.com

Navigazione sull'Achensee ©Achensee Tourismus

Avvento tra i vigneti di Domäne Lilienberg

La varietà dell’Avvento carinziano si profuma di vino nella cantina più meridionale d’Austria a Tainach. Nel sud della regione, l'esperienza magica prende la forma e il gusto delle prelibatezze locali, come la torta Baumkuchen, il pandolce Lebkuchen, i biscotti, assaggiati con il vin brulé (il Glühwein), il punch e molte altre specialità carinziane. Tra le bancarelle illuminate dalle lanterne ci sono anche la posta degli angeli e il laboratorio dei bambini. Gli originali addobbi natalizi si abbinano ai pregiati vini Domäne Lilienberg che possono essere degustati con la guida dei cantinieri. Per chi desidera, la visita all'aperto di un’ora e mezza si snoda attraverso il vigneto, il giardino giapponese e il bosco. Il mercatino è aperto dal 24 novembre al 23 dicembre, dal giovedì alla domenica. L’annesso parco delle luci (Lichterpark) si protrae fino al 29 gennaio con chiusura nei giorni 24 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio. Lo spettacolo luminoso è una meta speciale per emozionare tutta la famiglia di fronte ai fiabeschi animali scintillanti sul versante meridionale del Lilienberg.

Mercatino di Natale a Leutasch ©Region Seefeld

Il Mercatino di Gesù Bambino sul Petzen

In mezzo alle montagne innevate della Carinzia meridionale, per tre sabati durante il periodo dell'Avvento, si svolge uno dei mercatini di Natale a quota più elevata dell'Austria e delle Alpi. Il magnifico panorama che si gode dal Petzen si raggiunge comodamente utilizzando la cabinovia che porta fino ai 1700 metri di altitudine. All’apertura delle porte, ci si trova avvolti in un magico mondo invernale di luci suggestive. Da così in alto, nel silenzio delle notti alpine, i paesi a fondovalle brillano lontani al punto che da qui si può dire di godere della stessa prospettiva degli angeli.

Il mercatino di Gesù Bambino sul Petzen è aperto sabato 3, 10 e 17 dicembre 2022 e venerdì 9 dicembre.

Velden e il Natale degli angeli

Velden è celebrata solitamente come vivace località sul lago Wörthersee, ma pochi sanno che durante l'Avvento si trasforma nella romantica città degli angeli, con una gigantesca corona luminosa galleggiante, simbolo dell’Avvento di Velden insieme alla ruota panoramica eretta davanti allo Schlosshotel. Un giro in carrozza o un viaggio sul trenino turistico fanno la gioia dei visitatori più giovani, a cui la città dedica particolare attenzione con un programma per bambini molto vario. Insieme a Fabian, il goffo angelo apprendista, i piccoli visitatori possono cimentarsi in numerose avventure come il rally di indovinelli delle stelle e le storie celestiali. L’appuntamento è dal 25 novembre al 18 dicembre 2022 e il giorno 8 dicembre.

Avvento sopra le nuvole sul Pyramidenkogel

La torre panoramica in legno più alta del mondo, sul colle Pyramidenkogel, è il simbolo della zona turistica del lago Wörthersee e il luogo di un mercatino di Natale letteralmente tra le nuvole.

Ai piedi della costruzione, infatti, si trova un suggestivo e accogliente mercato con prodotti provenienti da tutta la regione Alpe Adria. Per esempio, si può osservare un fabbro mentre dà forma al ferro arroventato o ammirare i caratteristici lavori in lana cotta. Naturalmente c'è anche un'offerta di prodotti di qualità provenienti dalle fattorie carinziane, tra cui dolci e pasticcini, biscotti speziati, prodotti da forno di ogni tipo, specialità biologiche a base di miele, marmellate e frutta secca. Il mercatino è allietato dalle note musicali dei gruppi corali e strumentali. Scaldandosi intorno ai bracieri, il profumo di caldarroste e vin brulè rallegra i cuori degli ospiti e prepara l'animo al Natale imminente. La torre panoramica e il mercatino possono essere raggiunti comodamente anche con il bus navetta dal pontile di Maria Wörth.

L’avvento tra le nuvole è dal 25 novembre al 18 dicembre ogni venerdì, sabato e domenica.



Villach, la città della luce

Le migliaia di lampadine che punteggiano le strade e i vicoli del centro storico di Villach conferiscono alla città un’aria festosa. La più vicina e facilmente raggiungibile dall’Italia tra le mete austriache, esercita un’attrazione magnetica con la festa fatta da tanti, piccoli e suggestivi eventi musicali che rendono unico l’Avvento in questa città. Da non perdere, oltre le bancarelle, anche il bosco incantato delle meraviglie, il Winter Wunder Wald nel parco del Parkhotel. L’appuntamento per godere delle luci di Villach è dal 18 novembre al 31 dicembre.

Per maggiori informazioni visita questo link.