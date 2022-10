A Trieste la regata più grande del mondo con una partnership tra mare e terraferma

La Barcolana è la regata velica internazionale che ogni anno la seconda domenica di ottobre trasforma Trieste nella capitale mondiale della Vela. Il percorso è un quadrilatero a vertici fissi posizionato nel Golfo di Trieste, per un totale di 13 miglia nautiche, lungo le quali le imbarcazioni dei migliori armatori si sfidano in una prova unica al mondo. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di mare e di vela, ma anche per il pubblico, che arriva a Trieste da tutta Europa per godere di uno spettacolo coinvolgente ed emozionante.

E siccome oggi le aziende hanno capito che sponsorizzare una manifestazione di questo livello non basta, ecco che entra in campo il concetto di partnership: scegliere un team che rappresenti e condivida la visione dell’azienda, come fa gloTM con una tra le barche più famose e vincenti nel Mediterraneo, Maxi 100 Arca SGR. Il team è stato scelto da gloTM, per l’innovazione e la sostenibilità della barca, unica nel mondo dello yachting ad aver ottenuto la certificazione Environmental Product Declaration (EPD). Un importante progetto ESG, nato per favorire l’economia circolare e guidato dal Life Cycle Thinking, una rivoluzione nelle strategie per la sostenibilità ambientale. Grazie a questo progetto è stato recuperato uno scafo dismesso da tempo in un cantiere a Minorca, per restituirgli una nuova vita e il lustro che merita.

Dal mare alla terraferma, la presenza di gloTM alla Barcolana si è estesa anche lungo la passeggiata con vista barche, dove il brand ha aperto al pubblico due spazi esclusivi di intrattenimento e relax. Il primo è stato il gloTM hospitality sulle Rive, di fronte alla Piazza dell’Unità e a pochi passi dalle imbarcazioni ormeggiate in attesa di regatare. In questo spazio, accogliente e dai colori pop, hanno potuto accedere visitatori, partecipanti e ospiti speciali per rilassarsi e seguire la regata da una posizione privilegiata. Al gloTM hospitality il pubblico ha trovato un’area relax, un bar, intrattenimento e gadget. La presenza di gloTM è stata di grande impatto anche in Piazza Ponterosso, dove l’azienda ha allestito il suo gloTM Discovery Truck. Un'innovativa boutique su ruote, uno spazio di intrattenimento e design, pensato per essere vissuto e condiviso. Innovazione e voglia di regalare ai consumatori esperienze uniche: infatti, all’interno del truck è possibile vivere la prima esperienza di HOLOGRAPHIC THEATRE, una tecnologia di ultima generazione che rende gli ospiti della location i veri protagonisti di un’esperienza a metà tra il mondo reale e quello virtuale. Tramite dei sensori di movimento e profondità, l’utente può interagire con i contenuti all’interno di un grande schermo semplicemente muovendo le mani nell’ambito di una cornice olografica per creare una vera e propria opera d’arte personale che può anche essere condivisa sui propri canali social.

gloTM, BAT Italia e Barcolana, una partnership vincente