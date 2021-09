Nuove fragranze maschili

Sembrava uno scenario lontano. Raggiungibile solo al cinema attraverso la fantasia profetica di una pellicola sci-fi. Oggi è, invece, una realtà. Viviamo in un mondo sempre più smart, sempre più connesso. Ogni giorno, grazie all’I.A e alla digitalizzazione dello stile di vita, sono oltre tre miliardi e mezzo le persone che si collegano alla rete, quattro miliardi quelle attive sui social media. Abitiamo case sempre più intelligenti e viviamo in smart city circondati da un numero sempre maggiore di oggetti muniti di sensori, in grado di raccogliere e trasmettere dati. Anche il nostro guardaroba e lo stile con cui ci prendiamo cura di noi stessi sono ‘intelligenti’. Lo dimostra Paco Rabanne con il suo ultimo profumo Phantom. Sempre un passo avanti, sempre connesso all’innovazione. Lo stile della maison è questo: la ricerca continua di nuovi orizzonti sensoriali e culturali; il desiderio di scoprire nuovi mondi; il coraggio di osare perché solo osando non si è fantasmi ma si diventa Phantom. Phantom è la nuova fragranza maschile di Paco Rabanne. Una sfida prima ancora di un profumo. Un atto di amore verso la ricerca prima ancora di un piacere da concedersi in questo autunno 2021.

«La creatività non è tanto seduzione, quanto sorpresa», teorizzava Monsieur Rabanne. Seguendo e ampliando questo pensiero, Phantom è la sorpresa assoluta, la realizzazione di uno scenario che sembrava lontano. Invece eccolo qui, il primo profumo creato dalla fusione tra creatività umana e intelligenza artificiale. Intelligente perché è il primo profumo connesso. Basta infatti appoggiare lo smartphone sopra il flacone, dal design futuristico in argento lucido e dalla forma di un robot, per intraprendere così un’esperienza immersiva nella Paco Galaxy.

Il viaggio virtuale è reso possibile grazie al chip NFC per comunicazione contactless incorporato nel tappo spray dei flaconi da 100 ml e 150 ml. Toccando la testa del robot con lo smartphone, si viene immediatamente connessi con l’universo Phantom e con le immagini che mostrano contenuti curati da Paco Rabanne: filtri interattivi, playlist personalizzate, realtà aumentata, giochi interattivi. Le immagini fanno parte della nuova campagna filmata per Phantom dal regista Antoine Bardou Jacquet. Conducono in un universo retro-futuristico i cui abitanti – incluso l’equipaggio intergalattico – indossano capi iconici Paco Rabanne, presi dagli archivi della casa. Sulle note di “You make me feel (mighty real)” di Sylvester, si viene introdotti in una casa ispirata all’architettura modernista di Palm Spring dove si sta svolgendo un party chic e psichedelico. Paco Phantom © Florain Joye Il nuovo profumo di Paco Rabanne dà il benvenuto nella profumeria 2.0 anche per l’intelligenza con cui è stata messa a punto la fragranza. Unisce l’artigianalità dei mastri profumieri di Grasse con tecniche di estrazione all’avanguardia da materie naturali di prima qualità, fornite eticamente, ecologiche e socialmente responsabili. Olio di buccia di limone dall’Italia; cuore di patchouli; una nota leggermente affumicata con un tocco di mela; una nota legnosa che deriva dal vetiver e un cuore di lavanda: ecco gli ingredienti di Phantom. Sono stati selezionati da un team di profumieri con il supportati dell’I.A e di neuroscienziati che hanno dimostrato di potere far sentire, con questi elementi naturali, più affascinanti, sicuri e ricettivi.

