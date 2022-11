Green Deal: il patto stretto dalla moda per garantire la buona condotta ecologica

Quasi 9 europei su 10 pensano che i loro capi d’abbigliamento debbano durare più a lungo. Per questo vogliamo e dobbiamo rendere il fast fashion un ricordo». Lituano, 32 anni, Virginijus Sinkevicius è il più giovane membro del collegio dei commissari europei guidato da Ursula von der Leyen. Titolare dell’Ambiente, è anche a capo della crociata Ue per il pacchetto sustainable fashion all’interno del Green Deal, il maxi-piano con cui Bruxelles punta a fare dell’Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Per arrivare all’obiettivo, c’è una scadenza intermedia da non mancare: la riduzione del 55% delle emissioni di CO2 (rispetto al 1990) prima della fine del decennio. E pure consumi privati e industria dell’abbigliamento dovranno fare la loro parte. In concreto, nell’Ue si va verso una stretta contro le montagne di rifiuti tessili e la distruzione dell’invenduto, per fare posto a recupero, riciclo e riutilizzo. E un QR code sulle etichette conterrà l’identikit del prodotto, impronta ambientale compresa. A fine marzo la Commissione ha presentato una serie di misure, tra cui la strategia per il tessile sostenibile e un regolamento sull’eco-design: in vigore nel 2026, cambieranno il mondo fashion prima del 2030. Entro quella data i capi nell’Ue dovranno essere «riciclabili e di lunga durata, realizzati il più possibile con fibre riciclate, privi di sostanze pericolose e nel rispetto dei diritti sociali e dell’ambiente». Nel salto verso l’economia circolare, si sosterrrà anche l’industria della moda, circa 160mila imprese al quarto posto fra le più inquinanti nell’Ue (a livello globale la produzione di abbigliamento e calzature è responsabile del 10% di emissioni, più di tutti i voli internazionali e i trasporti marittimi insieme, secondo un report del Parlamento europeo).

Commissario Sinkevicius, quali sono i principali aspetti di questa strategia?

«Con questo piano vogliamo rispondere alle esigenze non solo del Pianeta e dell’industria della moda, ma pure dei cittadini-consumatori. I dati mostrano che ogni anno ciascun europeo getta 11 chili di indumenti: è chiaro che serve un cambio di passo, ancora più importante oggi di fronte all’aumento dei prezzi e a risorse sempre più scarse. Nelle prossime settimane aggiungeremo nuovi dettagli, e all’inizio del 2023 presenteremo un’iniziativa contro il rilascio non intenzionale di microplastiche. Il nostro obiettivo è ridurre l’impatto ambientale dei prodotti tessili, migliorarne la qualità e farli durare più a lungo. Per questo le azioni che proponiamo si sviluppano lungo tutto l’arco di vita del capo, sin dal suo design. Tra un paio d’anni avremo fissato i requisiti obbligatori per i prodotti tessili, comprese le informazioni sulla sostenibilità del prodotto».



In che modo si ricollega agli obiettivi del Green Deal?

«Basti pensare che il tessile è nella top 3 dei settori che consumano acqua e suolo, e tra i primi cinque in termini di utilizzo di materie prime e di emissioni di gas serra. Il potenziale dell’economia circolare è enorme: il nostro eccessivo uso delle risorse naturali alimenta i cambiamenti climatici riducendo la biodiversità. Ma quando agiamo per l’ambiente non stiamo solo proteggendo la natura: stiamo mettendo al sicuro il nostro futuro».



Bruxelles chiama insomma il fast fashion sul banco degli imputati. Von der Leyen lo ha definito “veleno per il Pianeta”.

«Esatto, molte delle problematiche create dal consumo di prodotti tessili nell’Unione europea possono essere ricondotte al paradigma del fast fashion: abbigliamento a basso costo e di scarsa qualità prodotto spesso in condizioni di lavoro precarie al di fuori dell’Ue e senza rispettare l’ambiente. Non dimentichiamoci che dagli anni 90 a oggi il prezzo medio dell’abbigliamento è diminuito, mentre la nostra quota dedicata è rimasta pressoché invariata. Ciò significa che acquistiamo abiti più economici e in quantità molto maggiore. Ma c’è voglia di invertire la rotta: gli europei ci dicono che vogliono indumenti più duraturi».



In che modo contribuirete alla transizione verso condotte più responsabili?

«I consumatori devono avere gli strumenti necessari per fare scelte sostenibili e hanno il diritto di sapere per quanto tempo un articolo è progettato per durare ed, eventualmente, come può essere riparato. Se vogliamo che il settore della moda diventi più verde, moderno e competitivo abbiamo bisogno di una maggiore trasparenza lungo l’intera filiera: per rendere facilmente disponibili queste informazioni, svilupperemo un passaporto digitale per i prodotti. Le nuove norme Ue vietano pratiche ingannevoli come il greenwashing (il servizio a pagina 63, ndr) e falsità sull’effettiva durata di un prodotto: le indicazioni ambientali generiche, come “verde”, “ecologico” e “eco-friendly”, saranno consentite solo a fronte di prove solide. Lanceremo una campagna di sensibilizzazione, con il motto #RefashionNow, per ribadire l’importanza di rendere la moda più circolare».



L’industria fashion dovrà reinventarsi.

«La creatività della moda Ue avrà sempre un ruolo chiave: grazie all’economia circolare, innovazione e sostenibilità non devono necessariamente rappresentare un costo in più, anzi. Le aziende europee possono essere all’avanguardia nell’offerta ai consumatori di nuovi servizi, come tecnologie digitali per consentire di personalizzare il capo di abbigliamento da acquistare. Tutti i brand sono poi invitati a condividere dati e informazioni».



Il piano ha una forte dimensione extra-Ue.

«La maggior parte dei nostri capi di abbigliamento è importata da altri Paesi: dobbiamo collaborare con partner internazionali per far sì che tutto ciò che entrerà nel mercato Ue sia stato prodotto nel rispetto dei diritti sociali e di alti standard per la tutela dell’ambiente».