Trentasette terme: un itinerario europeo di benessere, tra intrighi e vapori di Micol Passariello

Un'immagine delle Terme Tettuccio, a Montecatini. Foto di Stefano Butturini

L'European Route of Historic Thermal Towns promosso dal Consiglio d’Europa lega i centri termali dove il potere delle acque sposa l’arte e la cultura; 37 città termali storiche (più altre 12 tra regioni e associazioni, per un totale di 49 tappe sparse in 18 Paesi) in cui tra fumi, bagni caldi e vapori, sono nate leggi e decreti, si è promossa la pace, si è accesa la creatività