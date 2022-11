Simmetrico è bello? Il filtro fotografico che distrugge un mito

Non dipende dal viso, è tutta colpa del cervello. Potrebbe essere questo il sottotitolo di Inverted, il filtro TikTok da 23 miliardi di visualizzazioni che inverte l’immagine riflessa nello specchio e svela come ci vedono le altre persone. «Un modo sicuro per abbassare di una tacca la propria autostima», ha sentenziato Discover Magazine. L’immagine invertita, infatti, appare fortemente diversa da quella che conosciamo. Ma qui viene il bello, perché non è detto che il volto a cui siamo abituati sia il nostro profilo migliore: semplicemente, è quello più familiare e, dunque, quello che preferiamo in virtù di un fenomeno psicologico.

Come ha dimostrato un esperimento dell’Università Wisconsin-Madison, le percezioni cambiano a seconda di chi guarda: le persone, infatti, preferiscono nelle fotografie l’immagine di sé che vedono riflessa allo specchio, mentre gli amici e i partner scelgono quella “reale”. E, allora, da cosa nasce la fascinazione per questo filtro? Parte della risposta si può rintracciare nella nostra “fame” di simmetria – che il filtro rispetta maggiormente. Una “forma di ordine”, secondo Alan Paige Lightman, fisico e professore di Pratica delle Discipline Umanistiche al Mit, che osserva: «Sentiamo il bisogno di ordine in questo strano universo in cui ci troviamo».

Lo studio Both Sides of del fotografo Alex John Beck ottenuto unendo i due lati sinistri o destri dei volti.

Ma nel conto c’è anche un’eco di Both Sides of, l’esperimento con cui il fotografo e art director americano Alex John Beck, quasi dieci anni fa, ha realizzato ritratti duplicando a turno la metà destra e sinistra del viso. Perfettamente simmetrici, i “nuovi” volti risultano innaturali all’occhio umano e sfatano il mito della simmetria come misura aurea della bellezza. «Se nessun viso è formato da metà perfette, possiamo dire che nei nostri lineamenti conteniamo due sé distinti, in lotta l’uno con l’altro per il riconoscimento», ha ipotizzato il fotografo.

Prendendo spunto dalla popolarità del filtro Inverted, il New York Times ha ricordato che in Oriente domina un’estetica che valorizza le imperfezioni, l’asimmetria, le finiture ruvide e irregolari. «Si enfatizza l’impermanenza del mondo materiale e la caducità dell’esperienza umana», ha sintetizzato nell’intervista al quotidiano Petya Andreeva, professoressa di storia dell’arte asiatica alla Parsons School.

L’asimmetria, poi, è alla base della nostra esistenza: i suoi segni sono visibili nell’embrione che, con lo sviluppo del cuore, crea strutture diverse sui due lati. Alla fine, Inverted ci aiuta a realizzare che la bellezza è un viaggio alla ricerca dell’armonia fra le nostre polarità.