C'è anche Malika Ayane a "Secondo tempo", in scena a Milano per sostenere la lotta all'AIDS

L'11 maggio andrà in scena, al Teatro Repower di Milano, uno spettacolo speciale. Secondo Tempo è un progetto di Italy Bares, letteralmente "Italia mette a nudo", che si ispira alla missione oltreoceano di Broadway Bares. Concepito originariamente dal regista e coreografo americano Jerry Mitchell, la prima volta più di vent'anni fa, il charity show sostiene la divulgazione su HIV e AIDS, sensibilizzando alla diffusione delle patologie senza farne un tabù.



L'idea di Mitchell ha avuto risonanza a livello internazionale, diventando un appuntamento annuale: come in Italia, dove dal 2019, trainato dalla direzione artistica di Giorgio Camandona, si avvale della collaborazione tra Anlaids Lombardia ETS (prima associazione italiana impegnata nel fermare la diffusione dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmissibili e delle nuove infezioni virali), Compagnia della Rancia e del supporto di Stage Entertainment. Acquistando così i biglietti e andando a teatro, si contribuisce alla causa della lotta alle malattie sessualmente trasmissibili e si dice no alla loro stigmatizzazione.

La cantantepartecipa per il secondo anno del progetto di Italy Bares, lo spettacolo Secondo Tempo, scritto da Elisabetta Tulli e Guglielmo Scilla, meglio conosciuto come lo youtuber. La regia è affidata a Mauro Simone mentre Antonio Catalano e Giampiero Ingrassia fanno parte del cast di attori.

Ma cosa vuol dire secondo tempo? Il titolo dello show benefico rimanda subito ad, che è in effetti il campo in cui si svolge la storia in scena al Teatro Repower. Nino, il protagonista, ha la passione del pallone, al punto da volerne fare la sua professione. Un sogno che sembra però essere spezzato dalla diagnosi di HIV. Dopo una prima fase di crisi e chiusura in sé stesso, grazie all'aiuto della mamma e dell'amico compagno di squadra Leonardo,, il suo secondo tempo. La stessa Rete, da cui scoprendo di essere sieropositivo si era sentito intrappolato, diventa canale privilegiato della comunicazione per Nino, dove combattere paura, pregiudizio e solitudine.