Natale, i regali che scaldano. Dalla testa ai piedi

Nel 2022 si è riflettuto a lungo sull'importanza dello "stare al caldo", una prerogativa fondamentale dell'inverno messa a repentaglio da un contesto economico delicato, che richiede sforzi. La già difficile situazione di ripresa dopo un lungo periodo di pandemia è stata infatti aggravata dal conflitto russo-ucraino. I rincari conseguiti ai nuovi equilibri energetici hanno un forte impatto sulla vita quotidiana ed i governi corrono ai ripari con misure più o meno simboliche per arginare ulteriori crisi. Recentemente, ha fatto notizia la democratizzazione del collo alla dolcevita negli uffici presidenziali francesi, dove da Emmanuel Macron al suo ministro per l'Economia Bruno Le Maire hanno incoraggiato i funzionari a portare i maglioni a collo alto. Sacrificata la formalità, almeno si risparmia sui riscaldamenti.

Caldi ed eleganti: l’inverno del caro bollette richiede un cambio di look di Giulia Mattioli 04 Ottobre 2022 di Giulia Mattioli regali che scaldino non solo il cuore ma letteralmente tutto il corpo, assumono più che mai senso. Abbiamo scelto una selezione di abiti ed accessori per ispirarvi: cambiano colori, prezzi (per tutte le tasche) e stili, ma il comune denominatore è una coccola per scacciare il freddo e forse qualche preoccupazione.

Il must: un maglione

Benetton, 89,95 euro È subito montagna con il pull girocollo Benetton dalle vette colorate. Viene da una collezione anche per lui che rimanda ad alcune delle località sciistiche più amate: Cortina, Courmayeur, Saint Moritz, si legge cucito sui maglioni jacquard ispirati alle cartoline vintage.

Il minidress caldo

& Other Stories, 59 euro Non solo tiene al caldo, ma il minidress in maglia con cintura incorporata come quello di & Other Stories fa un altro dono, a chi lo riceve ed indossa. È pratico perché, al contrario di un vestito leggero, non richiede la giacca: si infila ed il look è servito, salvo infilare canottiera, collant e qualche brillante accessorio.

Le pantofole chic

Piedàterre, 260 euro A onor del vero, sono ben più che pantofole, le comode ed eleganti friulane, le babbucce veneziane per eccellenza. Anche quelle di Piedàterre sono realizzate interamente a mano in Laguna, come da tradizione dal 1952. Si tratta di un'edizione speciale in cashmere, presente anche in verde salvia e blu inchiostro, oltre che in rosso.

Il berretto

Uniqlo, 12,90 euro Un classico inseparabile per l'inverno. Il berretto Heattech a costine tinta unita proposto da Uniqlo, noto per i suoi capi basic e performanti, ha diversi vantaggi, dal costo al materiale termico.

La sciarpa XL

Malo, 1205 euro Da poggiare sul cappotto o per l'homewear, in versione da interni, la maxi sciarpa con dettaglio moda dinamico come le frange è una vera alleata. Quella di Malo ne è un esempio luxury in alpaca, seta e lana, disponibile in grigio, beige e panna.

Il balaclava

Abstract, 130 euro È il passamontagna più fashion che ci sia, il famoso balaclava, che prende il nome da un'antica battaglia in cui veniva usato come copricapo. In tanti hanno sostituito i cappelli più tipici dell'inverno con la cuffia calda che si annoda sotto il viso, mettendolo in risalto.

Il paraorecchie

Fabiana Filippi, 230 euro Di solito, chi prova le cuffie pelose non torna più indietro. Fabiana Filippi, per le feste e non solo, ha ideato tutta una gamma di accessori soffici, tra cui i paraorecchie ed anche sciarpe, guanti, cappelli e marsupi in lana, seta e cashmere impreziositi da micro paillettes iridescenti, per un punto luce ad ogni look.

I calzettoni