Come ogni anno l'annuncio del colore dell'anno da parte di Pantone è un vero evento mediatico. Moda, bellezza, tecnologia e design restano in trepidante attesa e appena proclamata la tonalità, si lanciano immediatamente all'inseguimento del trend, con una proposta di prodotti in linea.

Il colore per il 2023 è 18-1750 Viva Magenta. Non è propriamente un rosso, piuttosto una tonalità non convenzionale e per questo più speciale. "Questo colore ha uno 'spirito sperimentale', 'The Magentaverse' (#magentaverse diventerà l'hastag più seguito sui social) è un colore nuovo per tutti" dichiara il team di Pantone Color Institute. Una tinta che rappresenta ottimismo, resilienza, pensieri fuori dagli schemi. Un tonalità che incoraggia a esplorare possibilità rivoluzionarie, anche con l'Intelligenza Artificiale.

Pantone 18-1750 Viva Magenta scrive un nuovo capitolo. Coraggioso e senza paura, un colore pulsante la cui esuberanza promuove ottimismo e gioia. È un rosso che incoraggia la sperimentazione e l'espressione di sé. Audace, spiritoso e inclusivo, Pantone 18-1750 Viva Magenta accoglie chiunque e tutti con lo stesso spirito ribelle.

Un tono rosso cremisi sfumato che presenta un equilibrio tra caldo e freddo, ma è anche un colore ibrido, che si trova a cavallo tra il fisico e il virtuale, evocativo del nostro mondo multidimensionale.

"In questa era dove prevale la tecnologica, cerchiamo di trarre ispirazione dalla natura e da ciò che è reale", spiega Laurie Pressman, Direttore esecutivo di Pantone Color Institute. "Pantone 18-1750 Viva Magenta discende dalla famiglia dei rossi e, uno dei coloranti più preziosi tra quelli naturali nonché uno dei più forti e brillanti che il mondo abbia mai conosciuto. Radicato nel primordiale, Pantone 18-1750 Viva Magenta ci riconnette alla materia originaria. Invocando le forze della natura, galvanizza il nostro spirito, aiutandoci a costruire la nostra forza interiore"."Gli ultimi anni sono stati mutevoli, per le persone e per il loro benessere, e adesso è necessario dare spazio alle priorità e all’identità", aggiunge Laurie Pressman. "Di conseguenza nasce la necessità di creare uno spazio in cui sentirsi liberi di esplorare ed essere accettati, che sia un universo cibernetico, uno spazio convenzionale o una miscela magica di entrambi. Stiamo creando un mondo dinamico che incoraggia la sperimentazione, che sfrutta il virtuale all’interno del regno fisico e incoraggia il nostro spirito a esplorare possibilità rivoluzionarie".

In collaborazione con Artechouse di Miami, Pantone. “Il percorso accompagnerà i visitatori in un viaggio di colori, textures e altro ancora, concentrandosi sul rapporto tra arte, tecnologia e scienza per mostrare il Pantone Color of the Year 2023 in tutte le sue forme”, sottolinea Pantone. Attraverso lo strumento generativo di Intelligenza Artificiale text to image Midjourney, è stato sviluppato per l'occasione un progetto fatto di 'stanze' con diverse trame e modelli di interazione, nelle quali il pubblico potrà immergersi in una serie di esperienze multisensoriali guidate dallo spirito di Viva Magenta.

Barbara Bui

Solo un semplice colore, o qualcosa di più? Prima di tutto associamo questo nome al Pantone Matching System che è stato messo a punto negli anni Cinquanta per poter classificare i colori e “tradurre” quelli di stampa a quadricromia CMYK semplicemente grazie ad un codice dedicato e il significato che gli viene associato. E' dal 2000, che Pantone indica ogni dodici mesi il "Colore dell'anno", vale a dire il colore che sarà protagonista per l'anno successivo e che fungerà da ispirazione cromatica per il mondo della moda, della cosmetica e del design. La scelta viene effettuata dal Pantone Color Institute, che riunisce in due incontri annuali segreti in una capitale europea diversa ogni volta un gruppo di esperti internazionali di colore per determinare quale sarà appunto il colore dell'anno successivo. Decliniamolo ora in abiti, accessori, design e bellezza.

Il device in collaborazione

Cellulare Motorola x Pantone edge 30

Per veri smanettoni e collezionisti di pezzi cult.

La tazza mille usi

Tazza Pantone limited edtion

Per la prima colazione ma anche come oggetto di design.

Senza sbavatura

Rossetto 404 Cassie Magenta, Gucci beauty Il rossetto che dura h24. Sta bene a more, rosse e bionde.

Nuove sedute

Sedia in velluto rosso, Sklum Per dare vigore alla sala da pranzo o per lavorare.

Adatta per tutte le occasioni

Scarpa con dettaglio semiprezioso, Manolo Blanik Abbandoniamo il nero e puntiamo su accessori in questo colore che ben si abbina anche con altri colori.

Unghie impeccabili

Smalto a lunga tenuta n 572, Chanel Un colore senza stagionalità. Ideale per mani e piedi.

Caldo e elegante

Cappotto vestaglia in mohair, Red Valentino Da indossare ben strizzato in vita. Con borsa a contrasto.

Il design da avere

Vaso lavorato a effetto fazzoletto, Venini Da metterre su un mobile in bella vista o con una bella pianta verde dentro.

Tutta un fiocco

Camicia elegante, Pinko Si porta con una giacca over e gonna a tubino.

