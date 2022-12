Storie per crescere: 15 magici libri da regalare a bambini e bambine da 3 a 7 anni

PER BAMBINI ROMANTICI (E GENITORI CAPACI DI EMOZIONARSI LEGGENDO)

La nostra lista di suggerimenti inizia da un titolo che lo scorso anno mio figlio, 7 anni, ha letto tutto d'un fiato, emozionandosi: "Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo" di Charlie Mackesy, un racconto di amicizia tra quattro esseri diversi che si fanno tante domande e imparano che cos’è l’amore. Nella sua versione originale inglese, il libro ha vinto il prestigioso premio “Waterstones Book of the Year 2019” ed è stato un caso editoriale da un milione di copie vendute. Per Natale, torna in versione illustrata tratta dal film realizzato dall'autore, che ai suoi piccoli lettori dice: "Spero che questo libro t’incoraggi e ti faccia sentire amato". Salani, 22,50 euro.

PER VIAGGIARE CON LA FANTASIA

Vincitore del 61° Concorso dell'Associazione polacca degli editori di libri I più bei libri per ragazzi dell'anno 2020, è un albo illustrato di grande formato per chi ama i draghi e vuole sapere tutto di loro: come sono fatti, dove vivono, qual è il loro cibo preferito e persino perché, anni fa, hanno litigato con gli esseri umani. Una storia che confonde sapientemente la realtà, pseudo "scienza" e "storia". Tutto ma proprio tutto sui draghi, di Nikola Kucharska, traduzione di Laura Bortoluzzi. Il Castoro, 19 euro, dai 5 anni in sù.

UN CLASSICO REINTERPRETATO

La notte di Natale può succedere di tutto. Persino che un omino di legno prenda vita e si batta contro un esercito di topi e il loro malvagio re a sette teste. È l’avventura indimenticabile della piccola Marie Stahlbaum e del suo Lo Schiaccianoci, il classico di E.T.A. Hoffmann nell'interpretazione di Iacopo Bruno: un bellissimo albo cartonato grande e sbrilluccicante. Schiaccianoci e il re dei topi, Rizzoli, 22 euro.

DEDICATO AI SUPER PAPA'

C’è un papà che viaggia molto, e che spesso prende il taxi. Ma ogni volta che ci sale, accadono cose incredibili: un tassista lo porta all’asilo degli animali del bosco... un altro è un topo, il taxi è di formaggio e decolla verso la luna. Un libro per 28 viaggi nel tempo e nello spazio, tra pirati, giganti enormi e giganti minuscoli, per un unico finale: alla fine il papà torna sempre a casa dal suo bambino. Taxi pazzi. 28 incredibili viaggi per tornare da te di Saša Staniši è stato finalista al Deutscher Jugendliteraturpreis 2022. Per scoprirlo dal vivo, sappiate che Terre di mezzo Editore lo presenta alla fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri più liberi di Roma (stand D42) da mercoledì 7 fino a domenica 11 dicembre con un incontro che prevede la lettura ad alta voce di alcuni brani tratti dal libro e la costruzione di una nuova storia pazza ispirata al racconto. A seguire, firmacopie con autore e illustratrice. Il libro è per bambini dai 5 in sù, il laboratorio fino ai 9 anni.

PER I PIU' PICCINI

Scuoti il libro e guarda la neve cadere. La sorpresa di Babbo Natale è un tenero cartonato imbottito con una storia che inizia alla vigilia di Natale: in casa c’è silenzio, le luci dell’albero brillano nel buio, i bimbi sognano, la mamma dorme, ma il papà è sveglio. Sente dei rumori provenire dal soffitto… chi sarà mai? Mentre lo leggete ai vostri piccoli, pensate che la magia di Natale sta tutta qui: credere nell'incredibile. Prezzo 10,90 euro, DeAgostini.

PER L'APPRENDISTA ETOLOGO

Le capacità straordinarie di trenta animali che vivono in Europa e nel mondo in un libro per bambini di valore scientifico che raccoglie con un diverso colore di fondo i racconti relativi a ogni tipo di “astuzia”, tipo: capacità di usare attrezzi, di inventare architetture complesse, di comunicare con gli altri, di elaborare strategie di caccia, di inventare travestimenti, di unirsi e collaborare per essere più forti, di sviluppare il senso di orientamento. Un primo approccio immediato e divertente al mondo della biodiversità e della natura. Astuzie Bestiali! di Sabine Boccador, con illustrazioni di Virginie Chiodo, 12,50 euro, dai 5 anni in su. Notes Edizioni.

PARTIAMO DALL'ABC

Ti prendo alla lettera è un libro cartonato per divertirsi dalla A alla Z: guarda bene l'ala coloratissima della farfalla, non ti sembra la lettera B? E tra i due rami di quel vecchio albero... non si nasconde una Y? E quando finisci di mangiare un ghiacciolo, lo stecco che ti resta in mano non è forse una lunghissima I? L’autore Angelo Pisani conduce un laboratorio in cui insieme ai bambini andrà alla scoperta delle lettere del nostro alfabeto, per imparare a riconoscerle e scriverle, divertendosi insieme. Età 0-5 anni, Mondadori, 16 euro.

POESIE ILLUSTRATE

La tartaruga non fa una ruga è un inedito tenerissimo nato dall'incontro di unisce John Alcorn e Martin Gardner, un artista che ha rivoluzionato la grafica editoriale e uno scrittore eclettico e amato. Assieme, offrono uno sguardo irriverente e originale sui comportamenti più esasperanti dei bambini. Il libro di grafica e poesia è stato pubblicato per la prima volta nel 1969, ma rimasto in Italia arriva solo ora con la traduzione di Valentina Paggi. Prezzo 13,90 euro, Salani.

LA POLITICA, ROBA DA BAMBINI

Chi dice che la politica è roba da grandi? O che sia noiosa? Le elezioni degli animali è pensato come percorso di conoscenza delle regole e degli organi che governano la nostra Democrazia per piccolissimi. Da leggere in classe (primaria) per imparare grazie anche alle schede di approfondimento come funziona il sistema politico della Repubblica in modo divertente, ovvero a partire dalla storia del vecchio scimpanzé che ha accompagnato gli animali nella conquista della democrazia e nella nascita della Costituzione, e ora li chiama a votare i loro rappresentanti, che avranno il compito di proteggere i diritti e il bene di tutti. Li aspettano un Parlamento, un Governo e la scelta del Presidente della Repubblica della foresta. Il battello a vapore. Dai 5 anni, 9,50 euro.

LAVORARE SULLE EMOZIONI

Gastone Musone è lo Scrooge degli scimpanzé, peloso e sempre arrabbiato. Protagonista di una serie best seller del New York Times che insegna con ilarità e leggerezza che a volte ci si può sentire arrabbiati, anche senza un motivo. E va bene così! Gastone Musone è questa volta alle prese con un affare importante: è di pessimo umore perché piove sempre e le banane non sono mature. Poi ci sono le pozzanghere e le mosche e a peggiorare la situazione i suoi amici non vedono l’ora di festeggiare il Natale, mentre lui no. Salvo scoprire con l’aiuto del suo amico Norman che c’è sempre un motivo per festeggiare. Il Castoro, 13 euro.

NON C'È NATALE SENZA MARIAH CAREY

Difficile non farsi contagiare dal motivetto dell'iconica "All I want for Christmas, is you" di Mariah Carey, cantante che viene ormai associata al Natale. Quest'anno la cantate si affaccia nelle nostre case anche sotto forma di personaggio disegnato - una Mariah bambina, con i ricci biondi e un grande sorriso - protagonista di una storia per bambini che scalda il cuore. Da leggere ad alta voce per condividere un bel momento assieme. Ape Junior, 14,90 euro.



STREGHE CATTIVE E COME ADDOMESTICARLE

Tra i classici che tornano sempre, a Natale, c'è quello di H.C. Andersen: La regina delle nevi. Per chi non lo conoscesse, la storia è questa: due amici inseparabili, Gerda e Kai, durante l’inverno si chiudono in casa per ascoltare i racconti della nonna di Kai e il loro preferito parla della Regina delle Nevi, una donna cattiva e dal cuore di ghiaccio che porta neve e gelo ovunque vada. Una sera, nel bel mezzo di un racconto, una folata di vento spalanca la finestra e una scheggia di ghiaccio colpisce Kai dritto in un occhio; la scheggia arriva al suo cuore, congelandolo, e rendendo Kai freddo e insensibile, oltre che facile preda per la malvagia Regina delle Nevi, che lo porta via con sé facendogli dimenticare il passato. Ma Gerda non ha intenzione di abbandonare l’amico e parte alla sua ricerca. Gribaudo, 14,90 euro.

PER QUELLI CHE: DA GRANDE FARO' L'ESPLORATORE POLARE

Un cartonato per scoprire una terra studiata e visitata da decine di esploratori eppure considerata come un universo ignoto, estremo e per questo affascinante, fatta di ghiacci e di animali che non si trovano in alcun altro angolo del mondo. L’Antartide a 360° è un illustrato divulgativo il cui contenuto è fondato sui risultati di ricerche scientifiche su clima, flora e fauna, nonché su testimonianze personali di esploratori. Per piccoli curiosi che apprezzeranno anche il formato: il libro ha quattro inserti pieghevoli che si aprono a cerchio. ElectaJunior, 24,90 euro.



PREISTORIA, CHE PASSIONE

Non ho ancora conosciuto un bambino sotto i 6 anni che non ami i dinosauri. Questo libro fa fare un passo in più, per raccontare come fosse la vita dei primi uomini che hanno popolato la Terra: Da dove veniamo? Come ci siamo evoluti? Un libro illustrato per scoprire quando e come la più intelligente delle scimmie è scesa dagli alberi e ha rivoluzionato il mondo come nessun altro animale aveva fatto prima. Il viaggio dei Sapiens La nostra incredibile evoluzione dalla scimmia all'uomo del futuro, De Agostini, 15,90 euro.





STORIE DELLA BUONANOTTE VERSIONE NATALE

In ogni lista di letture consigliate per bambini, non può mancare la raccolta dei racconti classici di Natale dei grandi scrittori da leggere ai piccoli alla sera, quando si accoccolano caldi caldi dentro i loro lettini. In questa di Elliot Edizioni troviamo il piglio comico e arguto di O. Henry nella sua Storia di Natale incompiuta; la toccante riflessione di Charles Dickens su cosa significhi il Natale per una persona adulta; la vita solitaria di fronte all’impetuoso oceano Atlantico di Jane White raccontata da Mary E. Wilkins Freeman ne Il fantasma di Natale; la festa improvvisata di Lucy Maud Montgomery ne Il pranzo di Capodanno dello zio Richard; e tante altre. Racconti di Natale, autori vari, traduzione di Giulia Masperi. Prezzo: 14 euro.