Alessandro Michele, Tom Ford e gli altri: i grandi addii degli stilisti

Il fatto che molte rotture stilistiche si consumino a ridosso della fine dell’anno è cosa nota, ma quest’anno la situazione è vivace come non accadeva da anni. A parte la slavina causata dall’addio di Alessandro Michele a Gucci, a inizio settimana ha fatto molto parlare anche l’annuncio di Raf Simons, che dopo 25 anni ha chiuso il suo omonimo brand, considerato un pilastro del menswear più colto. Simons continuerà a lavorare solo come co-direttore di Prada, dove al momento affianca Miuccia Prada: inutile dire che per molti è ovvio che il prossimo passo sia per lui l’assunzione del controllo completo della collezione, con la stilista pronta a concentrarsi solo su Miu Miu.

Miuccia Prada e Raf Simons

Alessandro Michele lascia Gucci: "Che possiate continuare a nutrirvi dei vostri sogni" di Serena Tibaldi 23 Novembre 2022 di Serena Tibaldi

Pochi giorni prima è stata ufficializzata la vendita di Tom Ford a Estée Lauder per quasi 3 miliardi di dollari - e infatti c’è già chi prevede un ritorno dello stilista texano da Gucci dove è esploso a metà degli anni Novanta -, mentre a oggi è ancora vacante il ruolo di direttore creativo per il menswear di Louis Vuitton, a quasi un anno dalla scomparsa di Virgil Abloh. Sinora tutte le ipotesi fatte si sono rivelate prive di fondamento, e la maison non pare intenzionata a scegliere.

Tom Ford

Gucci e Alessandro Michele: Gentilezza e inclusività le chiavi del successo di Emanuele Farneti 23 Novembre 2022 di Emanuele Farneti

È previsto per febbraio il debutto di Daniel Lee da Burberry, dove l’inglese è arrivato 11 mesi dopo la rottura con Bottega Veneta al posto dell’italiano Riccardo Tisci. Di Tisci ancora non si conoscono le intenzioni: per ora ha rispolverato il suo brand, fermato nel 2005 all’indomani della sua nomina da Givenchy, usandolo per creare un abito da red carpet per l’attrice Michaela Coel.

Daniel Lee

Daniel Lee nuovo direttore artistico di Burberry Serena Tibaldi 28 Settembre 2022 Serena Tibaldi

Infine, l’altra polemica del momento coinvolge Balenciaga e il suo direttore creativo Demna, da molti considerato l’unico influente tanto quanto Michele per la moda contemporanea. Sotto accusa sono le campagne per i regali di Natale del brand, in cui sono stati ritratti dei bambini con degli oggetti giudicati dal pubblico un po’ troppo ammiccanti al bondage, e una serie di documenti scritti che riportavano gli atti di un disegno di legge contro la pedopornografia, usati come sfondo per le foto di un modello di borsa. Il marchio si è scusato ritirando immediatamente le immagini, ma la discussione resta.